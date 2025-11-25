El gigantesco ascensor ‘monstruoso’ de 600 pies a medio terminar construido en la playa más hermosa del mundo para turistas perezosos será DEMOSTRADO

Un GIGANTE ascensor de cristal a medio terminar construido para turistas perezosos en la playa más hermosa del mundo será derribado, tras la indignación que estaba arruinando la vista.

Se ha pedido a los trabajadores que derriben el ascensor de cristal de 600 pies parcialmente construido junto al acantilado en la famosa playa de Kelingking en Bali, lo que provocó la furia de los lugareños y turistas por ser una monstruosidad en la prístina costa.

Matricularse en el sol hoja informativa ¡Gracias!

La orden provino del gobernador de Bali, Wayan Koster, citando múltiples violaciones de planificación y la necesidad de proteger la naturaleza y la cultura de la isla.

Con casi un 70 por ciento de finalización, los constructores tienen ahora seis meses para derribar la monstruosidad de acero y otros tres meses para restaurar el entorno natural.

Ubicada en Nusa Penida, una isla frente a la costa de Denpasar, la playa de Kelingking fue votada entre las 50 más bellas del mundo en 2024.

La playa, que atrae la atención mundial por su formación rocosa que sobresale del mar y se asemeja a un dinosaurio, es el destino soñado por cualquier influencer.

HORROR DE LANCHA RÁPIDA Mamá muere tras ser atropellada por una lancha rápida en Turquía el primer día de vacaciones

La construcción del controvertido proyecto comenzó en 2023, que incluiría dos ascensores turísticos externos, un cielo cafetería, restaurante y un gran mirador panorámico de 400 m².

El promotor chino China Kaishi Group estaba construyendo el ascensor de 182 metros de altura y el puente contiguo de 64 metros por la increíble suma de £5,3 millones.

Se esperaba que el ascensor aumentara el número de turistas y proporcionara un área de observación segura para los viajeros, dijo la compañía en un comunicado de prensa cuando comenzó la construcción.

“Debido a los escarpados acantilados que la rodean, con un desnivel de casi 200 metros, llegar a la playa requiere un descenso de casi dos horas por los acantilados, lo que supone cierto grado de peligro”, se lee.

Actualmente puede llevar una hora hacer la caminata cuesta abajo desde el acantilado hasta la playa, donde ni siquiera se permite nadar debido a una serie de muertes y lesiones a lo largo de los años en las aguas salvajes.

La caminata de regreso cuesta arriba puede durar dos horas.

El resentimiento por el proyecto había ido creciendo en línea desde que comenzó la construcción, y un visitante anterior recordó la caminata “brutal” con mangos de madera desvencijados y cuerdas deshilachadas.

“¿Podrían mejorar el sendero para caminar? Claro”, dijeron.

“[But] Pero estoy del lado de los lugareños: aquí no debería instalarse ningún ascensor.»

Otra persona dijo: “El turismo no siempre significa construir estructuras gigantes. A veces, la gente viene a buscar vistas y paisajes vírgenes”.

“Esta es una idea increíblemente estúpida y quien supuestamente pensó que era ‘el complemento perfecto’ debe salir corriendo de ese país”, decía otro comentario.

“Me enojaría si alguna vez visitara Bali y esa cosa horrible estuviera allí”, agregaron.

La senadora de Bali, Niluh Djelantik, también expresó su desaprobación del proyecto.

SIN PESAR McDonald’s dos veces al día me vio llegar al puesto 25… Perdí el puesto 12 y ahora mis ex quieren que vuelva FRACASO Soy una celebridad sumida en el caos mientras las estrellas son EVACUADAS del campamento y la filmación se retrasa

“Mucho antes de que se construyera este ascensor, ya habíamos expresado nuestra oposición. Los riesgos son demasiado grandes”, afirmó.

“Disfrute sabiamente de la belleza de Bali; no cree accesos que parezcan llevar a los turistas a las puertas del desastre”.