El guardaespaldas de ANGELINA Jolie ha revelado que él comenzó un entrenamiento militar antes de ir a luchar en la guerra de Ucrania.

Esto se produce después de que Dmytro Pyschchikov, de 33 años, fuera sacado de la caravana de Jolie cerca del frente en Ucrania y llevado a una oficina de alistamiento.

Los funcionarios ignoraron sus afirmaciones de que estaba escoltando a un visitante “importante”.

Pyschchikov insistió en que se beneficiaba de una dispensa médica debido a una enfermedad de la columna.

Sin embargo, esto no parece ser el caso, ya que admitió que había sido reclutado.

Informes no confirmados afirman que Jolie incluso llamó personalmente al presidente Volodymyr Zelensky para intentar asegurar su liberación.

“El plan es completar su formación y servir en el ejército”, anunció.

Esto se produjo después de que Pyschchikov fuera retenido en el Centro Territorial de Reclutamiento (TRC) del ejército, donde no se pudo contactar con él.

En un vídeo posterior a su liberación, dijo a sus seguidores que “no pasó nada terrible”.

“Amigos, que no cunda el pánico”, dijo.

“Todo está bien.

“No huí ni me escondí de nadie”.

Ucrania se ha visto obligada a reclutar a todos los hombres que pueda para defender el país en la guerra con Rusia.

Pyschchikov había dicho anteriormente que su exención no se había tomado en serio.

“Cuando pregunté por qué me detenían, el oficial de policía no pudo responderme”, dijo.

“Mis documentos están en regla.

“Tenía un certificado de reconocimiento médico reciente y la policía no me buscaba.

“Había llegado recientemente de la región de Donetsk y no tuve ningún problema.

“Por alguna razón, me detuvieron en este puesto de control sin explicación alguna y me pidieron que fuera con ellos para aclarar algunos detalles.

“Resulta que fue un engaño”.

Un comunicado de las fuerzas terrestres ucranianas confirmó más tarde que el episodio había tenido lugar en Mykoliav.

“El ciudadano, en calidad de conductor, formaba parte del grupo que acompañaba a la actriz extranjera Angelina Jolie”, dijeron funcionarios.

“Al momento de esclarecer todas las circunstancias, este grupo se encontraba cerca.

“Cuando se aclararon todas las circunstancias, la famosa actriz continuó con el rumbo previsto.“

La estrella de Hollywood estaba de visita en Ucrania con la Fundación Legacy of War.

Se trata de una organización benéfica británica fundada por el fotógrafo y triple amputado Giles Duley, de 54 años.

“La gente de Mykolaiv y Kherson vive en peligro todos los días, pero se niegan a ceder”, dijo.

“En momentos en que los gobiernos de todo el mundo están dando la espalda a la protección de los civiles, su fuerza y ​​su apoyo mutuo es una lección de humildad.

“Después de casi cuatro años de conflicto, el agotamiento es visible, pero también lo es la determinación.

“Las familias quieren seguridad, paz y la oportunidad de reconstruir sus vidas”.

Cuando abandonó el país, los guardias fronterizos ucranianos agradecieron a la estrella de Tomb Raider por apoyar a su país en su lucha por la supervivencia.

El Séptimo Destacamento Fronterizo le entregó un conjunto de símbolos nacionales y el emblema del Servicio Estatal de Guardia Fronteriza de Ucrania como “muestra de gratitud”.

Esto se produce días después de que un periodista ucraniano que trabajaba para The Sun fuera presionado en un puesto de control.