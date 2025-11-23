El horror de la prostitución legalizada en Holanda queda expuesto cuando las mujeres son asesinadas y viven como esclavas

Han pasado 25 años desde que Holanda legalizó el comercio sexual.

De la noche a la mañana, los proxenetas se convirtieron en “gerentes”, los apostadores en “clientes” y las prostitutas en “trabajadoras sexuales autónomas”.

Pero ahora, más de dos décadas después, los políticos, la policía y la mayoría del público en general del país admiten que la medida ha sido un desastre.

Hay llamamientos para derogar la ley y cerrar los famosos burdeles-ventana, como los del centro de la capital, Ámsterdam, que atraen a millones de turistas sexuales cada año.

Femke Halsema, alcaldesa de Ámsterdam desde 2018, inicialmente apoyó la legalización, pero en los últimos años admitió que fue un error y ahora considera la prostitución una barrera para la igualdad de las mujeres.

La policía holandesa me ha dicho que los burdeles legales actúan como cortinas de humo para un número cada vez mayor de locales ilegales y sin licencia en todo el país.

Las prostitutas tienen ocho veces más probabilidades de ser víctimas de violencia grave o mortal, y desde 2000 al menos 127 mujeres han sido asesinadas por proxenetas o apostadores.

Los proxenetas siempre están mirando

Sorprendentemente, estas mujeres necesitan entretener al menos a seis hombres antes de comenzar a ganar dinero para cubrir el exorbitante alquiler que tienen que pagar por la habitación donde trabajan.

La mayoría de las ventanas son propiedad de redes criminales y muchas prostitutas tienen “novios” que las controlan y se quedan con una parte de sus ganancias.

Hasta aquí la libertad de trabajar por cuenta propia.

Muchos de los que controlan la escena de los escaparates y facilitan el tráfico de mujeres hacia Ámsterdam son conocidos como loverboys.

Se trata de hombres jóvenes, normalmente de ascendencia marroquí o turca, cuyas formas de trabajar son similares a las de las bandas de acicaladores que se aprovechan de las mujeres en el Reino Unido.

Ciclo de abuso

Los Loverboys buscan chicas menores de edad inseguras en escuelas, cafeterías o parques.

Haciéndose pasar por novios potenciales, los atraen con promesas de amor y atención, y los colman de regalos antes de atraparlos en la prostitución.

Dependientes emocional y económicamente de sus “novios”, las chicas se ven atrapadas en un ciclo de abuso.

﻿Una de las señoras rumanas salió de la ventana durante diez minutos y cuando regresó estaba tan golpeada que todavía tenía dos dientes en el suelo cuando fuimos a verla.

Cuando un amante pone a su víctima a trabajar en una ventana, lo hace para vigilarla día y noche.

Y dado que, bajo el régimen legalizado de los Países Bajos, no es un delito sacar provecho de esta forma de prostitución, estos amantes parecen invencibles, y sus jóvenes víctimas femeninas sienten que tienen pocas posibilidades de probar el abuso.

El área de De Wallen en Ámsterdam es la zona de burdeles más famosa de los Países Bajos, donde 230 bahías iluminadas de rojo exhiben a mujeres jóvenes con poca ropa como si fueran carne.

He entrevistado a varios de ellos y todos son de América Latina, África o Europa del Este; pocos lugareños están lo suficientemente desesperados como para trabajar en este comercio infernal, que se estima que el año pasado generó más de £ 600 millones en ganancias.

Charlé con la trabajadora social Lotte en un café cerca de De Wallen.

Llevando una gran mochila llena de latas de cola y sándwiches, me habló de su trabajo con mujeres en el comercio sexual.

Ella dice: “Muchas de las niñas no comen a menos que les llevemos comida, porque no se les permite salir durante sus turnos en caso de que se pierdan algún cliente.

“Los proxenetas siempre están mirando. Una vez, una de las señoras rumanas salió de la ventana durante diez minutos y cuando regresó la golpearon tan brutalmente que dos de sus dientes todavía estaban en el suelo cuando fuimos a verla esa misma noche”.

La trabajadora de ventanas Sophia llegó a Ámsterdam con un hombre llamado Nick, de su ciudad natal, un pueblo de pescadores a 160 kilómetros de distancia.

Ella accedió a hablar conmigo durante un momento tranquilo de su día, después de haber comprobado primero que no había ningún apostador potencial rondando.

“Nick me trajo aquí para trabajar en los clubes de striptease”, dice, peinándose su espeso cabello rubio y ajustándose su vasco.

“Dijo que podía hacer una fortuna y que él podría ser mi manager.

“Pero el dinero no era mucho, y lo siguiente que hago es trabajar por turnos en las ventanas, viendo al menos a diez hombres cada noche. Y durante el día, me siento aquí, aburrido y con frío”.

Se suponía que la legalización reduciría el número de mujeres traficadas, eliminaría el proxenetismo y la violencia y haría que el comercio fuera seguro para todos los involucrados.

Pero sucedió todo lo contrario.

Bajo las leyes relajadas, el número de clientes, prostitutas y burdeles aumentó significativamente, al igual que el número de mujeres traficadas hacia los Países Bajos para satisfacer el aumento de la demanda.

Se informa que esta cifra asciende actualmente a entre 5.000 y 8.000 mujeres cada año, y para evitar cualquier sospecha de que una mujer pueda estar retenida contra su voluntad, su proxeneta la traslada de un burdel a otro, a diferentes zonas de la ciudad o a otros lugares de Holanda.

En promedio, las mujeres tienen relaciones sexuales con 12 hombres al día. Muchos tienen pocas habilidades lingüísticas, lesiones visibles y consumen drogas o alcohol mientras se encuentran en las instalaciones.

Durante mis muchas visitas a Ámsterdam para informar sobre este tema, he visto innumerables guías turísticos guiando a visitantes ingenuos por las zonas de burdeles, mientras hablaban líricamente de las maravillas de la legalización.

niñas menores de edad

Los guías describen a las mujeres como felices, les dicen a los turistas cuánto dinero ganan y pintan un cuadro que está lo más lejos posible de la verdad.

De hecho, simplemente caminar por la zona del burdel-ventana es tan profundamente angustioso para los lugareños (y para los visitantes menos ingenuos) que tienden a escabullirse con la cabeza gacha.

Durante mi reciente visita, vi a un niño que apenas parecía adolescente siendo llevado a un burdel por un hombre mayor, presumiblemente su padre.

El niño parecía aterrorizado, humillado y como si quisiera huir.

Sin embargo, en 2005, el operador turístico Thomas Cook lanzó recorridos nocturnos por las zonas de luz roja, con entradas gratuitas para niños menores de tres años.

El ayuntamiento incluso ofreció recorridos por De Wallen para mirar boquiabiertos a las mujeres detrás de las ventanas, una práctica que los lugareños apodan aapjey kijken, que se traduce como observación de monos.

Pero en 2020, los residentes rebeldes prohibieron estos recorridos.

Thomas Cook cerró en 2019 antes de ser revivido en línea, pero ya no realiza los recorridos.

La ley holandesa prohíbe que cualquier persona menor de 18 años se dedique a la prostitución.

Pero como ya no es un asunto policial, se pueden encontrar niñas menores de edad en toda la industria.

Se supone que las autoridades locales deben inspeccionar los burdeles, pero rara vez lo hacen, y casi ningún traficante es arrestado o condenado.

En 2023, un informe mostró que la tasa de condenas por vicio había disminuido significativamente en los últimos cinco años.

La ex ministra de Justicia Winnie Sorgdrager admite ahora que sólo una minoría de mujeres dedicadas al comercio sexual se ha beneficiado de la legalización.

Se informa que el barrio rojo de Ámsterdam atrae tantos visitantes como sus museos y canales, y entre los apostadores se incluyen las despedidas de soltero británicas.

Pero la legalización de la prostitución nunca ha logrado proteger a las mujeres, y lo que ha sucedido en los Países Bajos muestra por qué el Reino Unido debería rechazar los llamados a intentarlo aquí.

Aunque no faltan pruebas de lo mal que les ha ido a países como los Países Bajos al eliminar las sanciones legales al comercio sexual, no puede haber lugar para la complacencia en el Reino Unido.

Activistas como el Colectivo Inglés de Prostitutas piden una despenalización general aquí.

En 2018, la Universidad de Brighton, en su semana de primer año, invitó al Sex Workers’ Outreach Project Sussex (SWOP) a montar un puesto en el que se ofrecían condones, folletos y consejos sobre cómo realizar “trabajo sexual” de forma segura.

Acusada de promover la prostitución, SWOP respondió: “Uno de cada seis estudiantes hace trabajo sexual o piensa en dedicarse al trabajo sexual”.

Pero decirles a los estudiantes que la prostitución es una forma fácil y segura de ganar dinero es peligroso además de incorrecto.

Basta mirar lo que ocurrió en la “Zona Administrada” en el empobrecido barrio de Holbeck de Leeds, donde a los apostadores se les concedió amnistía para comprar sexo de las mujeres más vulnerables.

Advertencia severa

La zona se estableció en junio de 2014 para apaciguar a los residentes y trabajadores cansados ​​de ver personas que caminan por las calles y condones usados.

Se hizo permanente en enero de 2016, semanas después de que un apostador matara a golpes a una mujer polaca llamada Daria Pionko.

Las quejas de residentes y empresas incluyeron historias de niños a los que se les proponían proposiciones en la calle y de lugareños acosados ​​por compradores de sexo.

Fue una decisión horrenda convertir efectivamente parte de Leeds en una zona de prostitución legalizada.

Normalizar la compra y venta de cuerpos de mujeres es tan inmoral como peligroso

Jakob, un ex policía

Se veía a mujeres tambaleándose a todas horas del día y de la noche, gravemente afectadas por las drogas y el alcohol, y los hombres merodeaban y proponían a cualquier mujer que consideraban presa fácil, ya fuera prostituida o no.

En 2021, feministas, residentes y algunas de las mujeres que anteriormente se prostituían en la zona hicieron campaña con éxito para su cierre.

Pero ahora, en Ámsterdam, se avecina algo mucho peor que incluso los burdeles de escaparates.

Debido a la inquietud pública y las protestas acerca de que el hermoso centro de la ciudad se está convirtiendo en un pozo de crimen y explotación, hay planes para cerrar el barrio rojo y reemplazarlo con un mega burdel, que se conocerá como un centro erótico.

Está previsto que esté terminado en 2031.

Ya es hora de que el gobierno holandés reconozca oficialmente que la legalización del comercio sexual ha sido un desastre; luego derogue la ley e introduzca lo que se conoce como el modelo nórdico para abordar el comercio sexual.

Esto criminalizaría tanto a los proxenetas como a los apostadores y al mismo tiempo proporcionaría seguridad, refugio y programas de salida para las mujeres, permitiéndoles escapar de este vil trabajo.

A lo largo de los años que he pasado haciendo campaña para exponer la verdad sobre el comercio sexual, me he topado con interminables afirmaciones en el Reino Unido (por parte de políticos, policías y fiscales) de que alguna forma de legalización resolvería todos los problemas.

Lo que ha sucedido en los Países Bajos durante los últimos 25 años debería servir como una severa advertencia contra la adopción de ese enfoque.

Jakob, un ex policía que vive en Amsterdam, dice: “Normalizar la compra y venta de cuerpos de mujeres es tan inmoral como peligroso. Vi más violencia, más crimen organizado y mucho más tráfico desde la legalización que antes.

“No es de extrañar que seamos vistos como el burdel de Europa”.