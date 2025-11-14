El infame ‘Tinder Swindler’ Simon Leviev es liberado de la prisión de Georgia después de llegar a un acuerdo sobre casos de fraude de £ 7 millones

El estafador de TINDER Simon Leviev ha salido de prisión tras llegar a un acuerdo con la fiscalía.

El infame estafador, cuyo nombre real es Shimon Hayut, pudo salir libre en Georgia después de recibir una sentencia suspendida de un año.

Como informa el Mail, el estafador ahora se ha librado de órdenes de arresto y procesos judiciales.

Hayut sólo llevaba dos meses en el establecimiento penitenciario número 2 de Kutaisi desde su detención.

Mientras estaba encerrado, el estafador de Tinder afirmó anteriormente que no recordaba haber “estafado a cientos de miles de mujeres”.

Hablando desde su celda de la prisión, el estafador israelí dijo: “Dadas las circunstancias, creo que o me están engañando o ha habido algún tipo de malentendido”.

Hayut fue detenido después de que se emitiera una notificación roja de Interpol por delitos que presuntamente cometió en Alemania.

El estafador de Tinder fue acusado de estafar a una mujer en Berlín por 38.000 libras esterlinas y se enfrentaba a 10 años tras las rejas si era extraditado.

Pero el hombre de 35 años ya no se enfrenta a penas de cárcel después de que Berlín decidió no continuar con el caso.

Hayut estuvo representado por las abogadas Sharon Nahari y Mariam Kublashvili, quienes confirmaron que “todos los demás procedimientos contra él estaban cerrados”.

En una declaración conjunta, el equipo legal escribió: “Esta es una decisión importante.

“El acuerdo de culpabilidad es justo y apropiado, y acogemos con agrado la liberación de nuestro cliente y la cancelación de todas las órdenes de arresto.

“En su sentencia, el tribunal determinó explícitamente que tanto la orden de detención local como la orden europea quedan anuladas y que se cierran todos los casos en su contra”.

Shimon Yehuda Hayut, conocido como Leviev, se convirtió en el tema de un documental de Netflix de 2022 después de pasar años atrayendo mujeres a través de la aplicación de citas Tinder, mientras se hacía pasar por heredero de la fortuna de diamantes de Leviev.

Les dijo a sus víctimas que era hijo del magnate israelí de los diamantes Lev Leviev, pero que no tiene ningún tipo de relación con la familia.

Fue arrestado en 2019 en Grecia y luego extraditado a Israel, donde cumplió una condena de 15 meses por fraude, falsificación y robo.

Diez años después de haber sido estafadas entre miles, las víctimas de Leviev siguen traumatizadas.

Si bien el documental de Netflix The Tinder Swindler dio a conocer su historia al mundo, las mujeres a las que afectó dicen que las consecuencias y el largo camino hacia la recuperación fueron mucho más difíciles de lo que cualquiera podría haber imaginado.

“Todavía estoy traumatizada”, dijo Cecilie, de 36 años, al Times.

Cecilie fue engañada para que solicitara nueve préstamos por un total de 250.000 dólares (190.000 libras esterlinas) y los acreedores la acosaron hasta el punto de pensar en suicidarse.

Finalmente buscó ayuda en una unidad psiquiátrica y pasó los últimos siete años en terapia.

Ella “nunca quiso tomar” antidepresivos, pero explica que “los necesitaba”.

Pernilla, de 38 años, también contempló el suicidio después de conocer la verdad sobre el hombre al que alguna vez consideró un amigo.

Perdió los 45.000 dólares (33.840 libras esterlinas) que había ahorrado para el depósito de la vivienda y luego duplicó esa cantidad en honorarios legales cuando intentó llevar a su banco a los tribunales.

Desde entonces, la pareja ha publicado un libro, Swindled Never After: How We Survived (and You Can Spot) a Relationship Scammer, que profundiza en su traumático viaje en un intento por evitar que otros caigan en los mismos trucos crueles.