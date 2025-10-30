El influencer del culturismo Ricardo Nolasco dos Santos, de 31 años, murió de un derrame cerebral después de que falleciera su amado gato, afirma una madre

Una mamá dice que su hijo culturista murió con el corazón roto a causa de un derrame cerebral después de que falleciera su amado gato.

Ricardo Nolasco dos Santos, de 31 años, supuestamente sufrió una semana de “angustia emocional” después del fallecimiento de su mascota, Bakú, antes de sufrir convulsiones y ser trasladado de urgencia al hospital.

En una sentida publicación en línea, su madre, Iva Nolasco, dijo: “Entiendo que nuestro Baki se fue porque no hay manera de que pueda existir un mundo donde ustedes dos no estén juntos”.

Ricardo, conocido en línea como Kadu Santos, ganó popularidad por sus agotadoras rutinas de gimnasio donde ofrecía a sus 13.000 seguidores consejos sobre cómo mantenerse en forma.

El hombre de 31 años murió trágicamente el 20 de octubre, pocos días después de comprometerse con su novia, entrenadora personal, Sabrina Wollman.

Su madre reveló que murió de un derrame cerebral y una infección pulmonar, que, según ella, fueron provocadas por el fallecimiento de su amado gato.

Se entiende que el aficionado al gimnasio, y 11 veces campeón de culturismo, también nació con una válvula cardíaca bicúspide en lugar de tricúspide, una forma de enfermedad cardíaca que puede resultar fatal.

Al recordar la devastadora noche en que su hijo fue llevado de urgencia al hospital, Iva dijo: “Su presión arterial subió y decidió salir a cenar con su pareja y amigos para tratar de relajarse un poco.

“Se quejó de dolor de cabeza, comenzó a tener convulsiones y luego sufrió el derrame cerebral.

“En el hospital le diagnosticaron una lesión cerebral en el lugar donde se había producido la hemorragia.

“Con el esfuerzo de los pulmones, el corazón se volvió insuficiente”.

En una desgarradora publicación en línea, Sabrina describió su tiempo con Ricardo como “los mejores cuatro años de mi vida”.

Ella dijo: “Si hubiera sabido que nuestro final en esta vida sería este, lo haría todo de nuevo porque estos fueron los mejores cuatro años de mi vida y sé que también fueron los tuyos”.

Para concluir su emotivo homenaje, añadió: “Nos veremos en la próxima vida, mi amor”.

Amigos y fanáticos han recordado al hombre fuerte por su “increíble” dedicación al fitness.

Su compañero culturista Diego Wiegand dijo: “Hoy el cielo ciertamente está de fiesta. Kadu era una persona completamente fuera de lo común, increíble como atleta, entrenador y más aún como persona.

“Con gran tristeza me despido de ustedes hoy.

“Es muy difícil de aceptar y todavía no lo he aceptado, ¡pero has dejado un legado aquí en la tierra y siempre serás recordado por todos por el hombre que fuiste! Te amo, hermano”.

Además de competir en espectáculos de culturismo, Ricardo trabajó como entrenador y consultor online.

Murió en el estado de Rio Grande do Sul, en el sur de Brasil, y su funeral tuvo lugar el 21 de octubre en Novo Hamburgo, en las afueras de la ciudad de Porto Alegre.

Su trágica muerte se produce pocas semanas después de que el culturista Valter de Vargas Aita, de 41 años, fuera asesinado en un frenesí empapado de sangre en la ciudad brasileña de Chapecó, en el estado de Santa Catarina.

La policía dice que su esposa Andreia Carvalho Aita se abalanzó sobre Valter mientras dormía, hundiéndole un cuchillo de cocina en la yugular, la cabeza, los brazos, las piernas y el torso.

Sangrando abundantemente, el cinco veces campeón estatal de culturismo intentó escapar pero se desplomó en la escalera, dejando un rastro de sangre.

Los policías dijeron: “Ella creía que su pareja había estado teniendo relaciones sexuales con otras personas durante varios meses antes del incidente”. delito y, en más de una ocasión, dejó claro su deseo de matarlo por eso”.

Carvalho Aita supuestamente perforó agujeros en las paredes del apartamento de la pareja para espiarlo, lo fotografió mientras dormía y lo bombardeó con mensajes amenazantes, que a menudo terminaban con emojis de cuchillos.