UN CULTURISTA apodado “Popeye ruso” se enfrenta a la realidad de una doble amputación después de años de bombear bíceps con un cóctel sombrío.

Kirill Tereshin, de 29 años, lleva muchos años inyectándose synthol en los brazos y ahora se enfrenta a la posibilidad de perder ambos.

Según los informes, el luchador de MMA sufre una infección grave que los médicos están luchando por tratar.

Los médicos han dicho que para salvar sus brazos necesita varias operaciones de injerto de piel, pero no han podido seguir adelante con la cirugía debido a los malos resultados de las pruebas médicas de Tereshin.

Se ha dicho que es posible que los médicos no tengan tiempo para estabilizar su condición antes de proceder con la cirugía.

Las inyecciones de synthol provocaron fibrosis tisular seguida de necrosis, afectando gravemente su salud.

Según los informes, las imágenes inquietantes que compartió en línea muestran que uno de sus músculos se había “explotado”, dejando un agujero en su brazo y tejido podrido.

Tereshin comenzó a inyectarse synthol en sus brazos en 2017 y fue noticia en todo el mundo como ‘Popeye’ después de que sus brazos de gran tamaño generaran comparaciones con el icónico personaje de dibujos animados.

Se inyectó el químico altamente peligroso directamente en sus venas a pesar de las advertencias sobre su obsesión por el culturismo.

Tereshin – ¿quién tiene? recibió atención internacional por sus músculos falsos – ya pasó por el quirófano en un esfuerzo por salvar sus brazos, pero sus músculos se infectaron tanto que las heridas no pudieron sanar, se informó.

En 2019, Alana Mamaeva, de 32 años, una destacada activista en favor de las víctimas de cirugía plástica fallida, lo convenció de que se sometiera a un tratamiento urgente.

Tereshin subió un video de sus brazos después de la cirugía con bultos de carne que, según él, eran músculos extraídos de su cuerpo.

Dijo: “Estos son mis tesoros” y luego agregó: “Consíguete una pieza, es hora de ‘rebajar’”.

Y añadió: “Se siente muy raro, muy inusual. Mi brazo se siente más ligero.

“Ahora estoy en rehabilitación, pronto procederemos con el próximo cirugía.”

Al Dr. Dmitry Melnikov le extraen kilos de carne y el aceite de petróleo que el ruso inyectó para fortalecer extrañamente sus tríceps y bíceps.

Sosteniendo un enorme bulto de 3 libras extraído de uno de los brazos de 24 pulgadas de Tereshin, dijo: “Aquí está, tejido cicatricial con fragmentos de músculos”.

En un vídeo, se ve al fracasado luchador de MMA preguntándole al cirujano: “¿Cuántos músculos he perdido?”

Melnikov, de la Universidad Médica Estatal Sechenov de Moscú, le advirtió anteriormente que podría morir si se quedaban los implantes dudosos.

Después de la cirugía el médico le dijo: “El problema es que esto es vaselina.

“Inyectaste esto tan a fondo que se extendió por el músculo y lo mató”.

El cirujano reveló más tarde: “Hemos realizado el 25 por ciento de las reparaciones”.