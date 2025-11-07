Una estrella de la televisión rusa y policía de la vida real murió luchando contra los ucranianos en el frente.

Boris Polovinkin, que interpretó el papel de un detective ruso en la televisión como el inspector Morse, murió luchando junto a los rusos en la región ucraniana de Donetsk.

Como comandante de pelotón, fue uno de los cinco soldados rusos en un asalto que fueron alcanzados por un dron ucraniano mientras se refugiaban en un refugio cerca de Kurdiumivka, según los informes.

Polovinkin era un coronel de policía de la vida real que se convirtió en la estrella principal de la popular serie de ficción District Detective en la televisión estatal rusa.

Como oficial, trabajó en casos de asesinato en el Departamento de Investigación Criminal de Moscú después de servir en el servicio secreto del FSB.

“Era el jefe del Departamento de Investigación Criminal, un teniente coronel de la policía”, dijo un colega.

Como policía de televisión, resolvió crímenes como detective en un distrito de Moscú.

Polovinkin también había luchado en Chechenia para las fuerzas armadas rusas, pero comenzó como leñador después de graduarse en el Instituto Forestal de Moscú.

“El resultado era predecible: ya no lo veremos en nuevas series de televisión”, informó el periodista ucraniano Denis Kazansky.

El informe decía que el policía convertido en actor se había ofrecido como voluntario para unirse a las fuerzas armadas para luchar contra los ucranianos.

Rusia ha estado presionando mucho para capturar Pokrovsk, apodada “la puerta de entrada a Donetsk”, en el cinturón de fortalezas del este de Ucrania.

Cientos de soldados rusos han irrumpido en la zona urbana, apodada la puerta de entrada a Donetsk, que Ucrania ha defendido durante más de un año contra sin parar Kremlin embates.

Pero las valientes fuerzas ucranianas continúan defendiendo la estratégica ciudad para que no caiga en manos de los soldados rusos, aunque parezca inevitable.

Moscú dice que tomar Pokrovsk le daría una plataforma para dirigirse hacia el norte, hacia las dos mayores ciudades controladas por Ucrania en la región de Donetsk: Kramatorsk y Sloviansk.

Rusia quiere apoderarse de toda la región de Donbás, que comprende Donetsk y las provincias vecinas de Luhansk.

Ucrania todavía controla alrededor del diez por ciento del Donbás, un área de aproximadamente 1.930 millas cuadradas.

Rusia ha estado amenazando a Pokrovsk durante más de un año, utilizando un movimiento de pinza para intentar rodearlo y amenazar las líneas de suministro, en lugar de los mortíferos ataques frontales que empleó para capturar la ciudad de Bakhmut en 2023.

Si es capturada por los rusos, la ciudad sería la más grande de Ucrania en caer desde Bakhmut en mayo de 2023.

Pero los comandantes de Ucrania se han negado a ordenar una retirada en medio de acusaciones de que sus tropas continúan infligiendo enormes pérdidas a Rusia.

La crisis en Pokrovsk se produce tras meses de bombardeos de tierra arrasada que han convertido la ciudad en un infierno de edificios bombardeados y quemados.

Las fuentes afirmaron que las mejores unidades de drones de Rusia habían estado atacando las líneas de suministro de Ucrania, utilizando tácticas perfeccionadas en la provincia rusa de Kursk, donde Ucrania se vio obligada a retirarse en marzo.

Kiev ha reconocido que la situación en Pokrovsk se ha vuelto difícil en los últimos días, pero dice que sus tropas siguen luchando allí y niega que estén rodeadas.

Según bloggers de guerra y relatos de inteligencia de fuente abierta, las fuerzas rusas están a sólo unos kilómetros de cerrar su movimiento de pinza alrededor de Pokrovsk y la vecina Myrnohrad.

También se están acercando a las fuerzas ucranianas en Kupiansk, en la región de Kharkiv.