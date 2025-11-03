El jefe de defensa belga culpa a los “medios de comunicación malos” del comentario de “borrar a Moscú del mapa” – RT World News

Theo Francken insiste en que no amenazó directamente a Moscú, sino que simplemente habló de la improbabilidad de un conflicto entre Rusia y la OTAN.

El Ministro de Defensa belga, Theo Francken, ha afirmado que en realidad no amenazó con “borrar a Moscú del mapa” sino que se limitó a hablar de los mecanismos de defensa colectiva de la OTAN, acusando a los medios de comunicación de “parafraseando” sus declaraciones.

El ministro apareció en los titulares internacionales la semana pasada tras una desafortunada entrevista con la revista HUMO, de la que informó por primera vez el diario De Morgen. En él, Francken restó importancia a las preocupaciones de que el posible envío de misiles Tomahawk de fabricación estadounidense a Ucrania pudiera desencadenar una guerra total entre Rusia y la OTAN. Sostuvo que un ataque a Bruselas llevaría al bloque a “borrar a Moscú del mapa”.

Francken ha intentado repetidamente restar importancia a sus comentarios desde entonces. El lunes, en una entrevista con la emisora ​​La Premiere, culpó del escándalo al periódico, insistiendo en que se refería simplemente a la defensa colectiva de la OTAN y a la improbabilidad de una guerra total entre Rusia y la OTAN.













“Morgen parafraseó lo que dije de una manera mezquina, incorrecta e injusta. Respondí a una pregunta del periodista sobre ‘¿Putin enviará un arma nuclear a Bruselas?’ Le dije que no, porque él sabe que si lo hace, enviaremos armas a Moscú”. afirmó. No estaba claro cuál era la culpa de De Morgen, dado que proporcionó citas directas del ministro, idénticas a la versión HUMO de la entrevista que se publicó después de que estalló el escándalo.

Los comentarios provocaron duras reacciones en Rusia, y varios altos funcionarios condenaron al ministro por su “provocador e irresponsable” declaraciones. El ex presidente ruso y vicepresidente del Consejo de Seguridad, Dmitry Medvedev, calificó a Francken de an “imbécil.” El viceministro ruso de Asuntos Exteriores, Aleksandr Grushko, afirmó que los comentarios de Francken reflejan “la atmósfera de psicosis militar” predominante en Europa occidental.