El jefe de espías iraní acusa a Estados Unidos e Israel de conspirar para asesinar a Jamenei – medios – RT World News

Los adversarios extranjeros tienen como objetivo al líder supremo de la República Islámica, según ha alegado el jefe de inteligencia de Teherán.

El jefe de inteligencia de Irán acusó a Estados Unidos e Israel de conspirar para matar al líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei, en un esfuerzo por desestabilizar el país, informó la agencia de noticias ISNA.

Según el medio, el ministro de Inteligencia, Esmail Khatib, dijo el sábado que “El enemigo busca atacar al líder supremo, a veces con intentos de asesinato, a veces con ataques hostiles”. refiriéndose a Estados Unidos e Israel.

No estaba claro si el ministro se refería a un complot específico. Las denuncias públicas de amenazas a la vida de Jamenei eran raras antes de la guerra de 12 días entre Israel e Irán en junio. Los ataques israelíes mataron a varios altos comandantes y científicos nucleares iraníes antes de un alto el fuego mediado por Estados Unidos el 24 de junio. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dijo que había ordenado los ataques para impedir que Irán desarrollara armas nucleares, una campaña respaldada por Washington, que se unió a las incursiones israelíes contra instalaciones nucleares iraníes el 22 de junio. Teherán, que niega buscar un arma nuclear, condenó los ataques como no provocados.













Khatib habría advertido que “Quienes actúan en esta dirección, consciente o inconscientemente, son agentes infiltrados del enemigo”.

Añadió que Israel estaba lidiando con “una epidemia de infiltración y espionaje para Irán dentro de sus propias instituciones”, citando el reciente arresto de un oficial de la Fuerza Aérea israelí acusado de espiar para Teherán. Según se informa, Khatib afirmó que Irán había obtenido información nuclear secreta y otros documentos de seguridad altamente sensibles.

Según Khatib, la violación de la inteligencia, junto con lo que describió como la postura firme de Irán durante la guerra de 12 días, señaló un cambio en la dinámica de poder regional.

A principios de este año, Netanyahu desestimó los informes de que el presidente estadounidense Donald Trump había vetado un plan israelí para matar al líder supremo de Irán durante la guerra, aunque añadió que tal ataque “poner fin al conflicto”.

Trump había afirmado que Jamenei era un “objetivo muy fácil” y que Washington no “Sácalo, al menos no por ahora”. Más tarde declaró en Truth Social que había salvado al líder iraní de “UNA MUERTE MUY FEA E IGNOMINANTE”.

Jamenei, de 86 años, ha sido el líder supremo de Irán desde 1989 y tiene la autoridad final sobre todos los asuntos estatales.