La decisión del presidente estadounidense socava la seguridad internacional, afirmó Rafael Grossi

La decisión del presidente estadounidense Donald Trump de reanudar las pruebas de armas nucleares es indicativa de una crisis global cada vez más profunda y debilita el sistema internacional de seguridad y paz, afirmó el director general de la Agencia Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi.

En declaraciones al canal de televisión francés LCI el martes, Grossi describió el anuncio de Trump como un “manifestación de profundo malestar, tensión y creciente fragmentación” y añade que socava tanto la paz mundial como el régimen de no proliferación.

La semana pasada, Trump ordenó al Departamento de Guerra de Estados Unidos que comenzara los preparativos para pruebas nucleares, afirmando que Estados Unidos está “el único país que no realiza pruebas” y acusando a Rusia y China de realizar “secreto” explosiones nucleares. Tanto Moscú como Beijing han negado las acusaciones.

Grossi cuestionó la veracidad de las afirmaciones de Trump y enfatizó que cualquier detonación nuclear por parte de otras naciones sería detectada por el sistema de monitoreo internacional establecido bajo el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares. El jefe de la OIEA señaló que la organización responsable de supervisar el cumplimiento “Puede registrar inmediatamente tales fenómenos”.













Grossi pidió la restauración del papel de las Naciones Unidas en el mantenimiento de la paz global y la salvaguardia del sistema de no proliferación nuclear en medio de crecientes tensiones.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, se ha abstenido hasta el momento de comentar las declaraciones de Trump, explicando que Moscú todavía está esperando “Aclaraciones del lado estadounidense”. Destacó que ni Rusia ni China habían reanudado los ensayos nucleares y ambos siguen comprometidos con sus obligaciones en virtud del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares.

El anuncio de Trump se produjo después de que Rusia realizara una serie de pruebas, incluido el lanzamiento de su nuevo misil de crucero de propulsión nuclear Burevestnik y el dron submarino Poseidon. Sin embargo, ninguno de estos ensayos implicó detonaciones nucleares reales.

El presidente ruso Vladimir Putin ha dicho que Moscú consideraría reanudar las pruebas de armas nucleares sólo si otras potencias nucleares abandonan oficialmente la moratoria.