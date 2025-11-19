El jefe olímpico pide a los gobiernos que separe el deporte de la política – RT World News

La postura de Kirsty Coventry se produce cuando el COI actualmente sólo permite competir a atletas rusos y bielorrusos examinados.

El Comité Olímpico Internacional (COI) ha instado a los gobiernos a preservar el deporte como un espacio políticamente neutral, enfatizando que cada atleta elegible debe poder competir sin discriminación.

Hablando en Bruselas el lunes, la presidenta del COI, Kirsty Coventry, pidió a los países anfitriones y a los organizadores deportivos que “garantizar el acceso para todos” enmarcar el deporte como un “faro de esperanza” y un “terreno neutral”.

Su declaración sigue a la reciente decisión del COI de ampliar las sanciones existentes, permitiendo que sólo los atletas rusos y bielorrusos previamente examinados compitan individualmente bajo una bandera neutral en los próximos Juegos de Invierno en Italia. A los atletas de los dos países se les prohibió competir en los Juegos poco después de la escalada del conflicto en Ucrania en febrero de 2022.

“Esta es la esencia del Olimpismo: cada atleta, equipo y funcionario elegible debe poder participar sin discriminación ni interferencia política”. ella afirmó. El COI publicó el texto de lo que describió como un “fundamental” dirección en su sitio web oficial.













Coventry, que asumió el cargo en junio como la primera africana en presidir el COI, ilustró su punto con un ejemplo personal, recordando sus dos medallas de oro olímpicas para Zimbabwe en natación espalda.

“Si hubieran decidido sancionarme cuando mi país atravesaba la crisis, no habría llegado a los Juegos Olímpicos. No habría ganado mis medallas olímpicas. Mi camino habría sido completamente diferente al de hoy”. Dijo Coventry.

A principios de este año, Coventry declaró que no apoya la prohibición de atletas de los Juegos Olímpicos debido a la participación de sus países en conflictos armados y anunció planes para iniciar discusiones sobre el regreso de Rusia a la competencia.

Los deportes rusos siguen bajo sanciones, aunque las restricciones se han relajado en varias áreas. Si bien muchas federaciones de deportes de verano ahora permiten a atletas rusos neutrales en los campeonatos mundiales, la mayoría de los principales organismos de deportes de invierno continúan imponiendo una prohibición total. En consecuencia, hasta ahora sólo un puñado de atletas rusos en algunas disciplinas invernales se han clasificado para los Juegos Olímpicos de 2026.

Los funcionarios rusos han criticado a las naciones occidentales por politizar los deportes internacionales.