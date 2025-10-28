El Kremlin amenaza con 'DESTRUIR' a los combatientes extranjeros en Ucrania... mientras los norcoreanos se unen por miles a la masacre de Putin

PUTIN ha afirmado que sus tropas escuchan constantemente idiomas extranjeros en el frente ucraniano y advirtió que aquellos que luchan junto a Kiev serán “destruidos”.

Rusia ha acusado durante mucho tiempo a la OTAN de tener tropas sobre el terreno en Ucrania.

Insisten en que sus soldados intercepten periódicamente voces en inglés y francés a través de conversaciones por radio en las zonas de combate.

La OTAN lo ha negado repetidamente, diciendo que apoya a Ucrania sólo con armas, entrenamiento e inteligencia, no con mano de obra.

Pero el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, redobló sus afirmaciones el martes.

Declaró: “Nuestros militares escuchan discursos extranjeros, constantemente escuchan idiomas extranjeros en el frente.

“Así que estos extranjeros están allí, los estamos destruyendo. Nuestro ejército seguirá haciendo su trabajo”.

Su feroz advertencia se produjo después de que la agencia de inteligencia exterior rusa SVR alegara que Francia se estaba preparando para desplegar un contingente militar de 2.000 efectivos en Ucrania.

La afirmación fue rápidamente desestimada por los funcionarios occidentales.

Peskov aprovechó la oportunidad para arremeter contra Kiev, acusando a los funcionarios ucranianos de estancar las conversaciones de paz y negarse a aceptar las demandas de Moscú.

“Rusia no puede evaluar el progreso de las negociaciones porque Ucrania las ha suspendido”, dijo.

Voluntarios extranjeros se han unido a ambos bandos desde el inicio del conflicto: desde británicos y estadounidenses que luchan por Kiev hasta sirios y chechenos que respaldan a Rusia.

Pero la última afirmación de Moscú se produce en medio de crecientes pruebas de que Corea del Norte ha enviado sus tropas a la guerra de Putin, engrosando las filas rusas a medida que la invasión se prolonga hacia su tercer año brutal.

Según los servicios de inteligencia de Ucrania y Corea del Sur, más de 10.000 soldados norcoreanos han sido desplegados en el frente a cambio de asistencia tecnológica económica y militar.

La agencia de espionaje de Seúl estima que alrededor de 2.000 soldados norcoreanos ya han muerto.

La sombría asociación se produce mientras Rusia continúa golpeando la red energética de Ucrania, lanzando nuevos ataques nocturnos con drones que dañaron instalaciones de gas en la región de Poltava, según Naftogaz, el gigante energético estatal de Ucrania.

Moscú ha atacado implacablemente la infraestructura energética de Ucrania durante dos inviernos de guerra, pero este año ha cambiado su atención al gas, con el objetivo de paralizar los suministros de calefacción del país.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, intentó tranquilizar a los ciudadanos, diciendo que Kiev había obtenido fondos para comprar el 70 por ciento del gas que necesita para el invierno, y que el gobierno pagaría el resto de la factura.

Sus comentarios tenían como objetivo calmar los temores de que el ataque de Rusia pudiera dejar a millones de personas congeladas en la oscuridad.

Zelenskyy también reveló que Ucrania y sus aliados acordaron comenzar a trabajar en un plan de alto el fuego “en la próxima semana o 10 días”.

Pero las esperanzas de paz se vieron eclipsadas por las crecientes tensiones nucleares, después de que Rusia probara un nuevo misil de crucero con capacidad y propulsión nuclear, que, según Vladimir Putin, podría burlar cualquier sistema de defensa existente.

El lanzamiento provocó una reacción inmediata de Washington. El expresidente estadounidense Donald Trump calificó la prueba de “no apropiada” e insistió en que Putin “debería poner fin a la guerra”.

Mientras tanto, en el campo de batalla, el ejército de Ucrania está fortaleciendo sus posiciones en la estratégica ciudad oriental de Pokrovsk después de que grupos de tropas rusas se infiltraran en la zona.

Kiev dijo que Moscú había renovado sus esfuerzos para capturar el centro logístico clave, lo que provocó feroces combates.

Al mismo tiempo, Zelenskyy reveló que los ataques de largo alcance de Ucrania contra las refinerías rusas han reducido la capacidad de refinación de petróleo de Moscú en un 20%, citando información de inteligencia occidental.

“Más del 90 por ciento de esos ataques profundos fueron llevados a cabo con armas de largo alcance de fabricación ucraniana”, dijo, instando a más ayuda financiera de los aliados para mantener la presión.

Las exportaciones de petróleo siguen siendo el sustento de la maquinaria de guerra de Putin, y ahora están surgiendo nuevas sanciones.

La semana pasada, Donald Trump anunció nuevas sanciones contra los gigantes petroleros rusos Rosneft y Lukoil, que entrarán en vigor el 21 de noviembre.

Zelenskyy dijo que Trump “probablemente usará esto como herramienta de presión o diálogo con los rusos”.

Como China y la India siguen siendo los mayores compradores de petróleo de Moscú, Kiev espera cortar también ese suministro.

“India definitivamente ha dado todas las señales de que reducirá las importaciones de recursos energéticos”, dijo Zelenskyy, y agregó que espera que la reunión de Trump con el presidente chino Xi Jinping en Corea del Sur esta semana conduzca a mayores reducciones.

Mientras tanto, una investigación de la ONU descubrió que Rusia está utilizando drones para cazar civiles cerca del frente, lo que intensifica los temores de que las tácticas de Moscú se estén volviendo aún más despiadadas.

Se produce cuando KIM Jong-un inició la construcción de un nuevo “santuario sagrado” para los cientos de soldados norcoreanos que murieron luchando en la sangrienta guerra de Vladimir Putin en Ucrania.

El dictador inauguró el Museo Conmemorativo de las Hazañas de Combate, que, según dijo, “rezará por la inmortalidad de los orgullosos héroes” que “realizaron hazañas inmortales en las operaciones militares en el extranjero”.

Flanqueado por diplomáticos rusos y familias llorosas, Kim acunó los rostros de los soldados y prometió que su “hermandad” con Moscú avanzaría sin parar.

La escalofriante ceremonia fue la señal más clara hasta el momento de que la siniestra alianza de Pyongyang con el Kremlin se está estrechando, incluso cuando Rusia se tambalea por las nuevas sanciones petroleras de Estados Unidos.

El tirano aclamó a sus combatientes caídos como “verdaderos patriotas”, alardeando de que las tropas norcoreanas pasaron un año en la región rusa de Kursk, donde “destruyeron a los diabólicos invasores neonazis con su espíritu incondicional”.

Después de enviar 15.000 soldados para reforzar las líneas del frente de Putin el año pasado, al menos 600 han muerto y miles más han resultado heridos, según estimaciones de Corea del Sur.

Muchos murieron en la misma región donde el exhausto ejército ruso ha estado pidiendo refuerzos.

El nuevo monumento en Pyongyang, completo con estatuas, murales y escenas de “batallas sangrientas”, inmortalizará su sacrificio.

Kim lo llamó “un santuario sagrado dedicado a la inmortalidad de los verdaderos patriotas”.

El embajador de Rusia en Corea del Norte, Aleksandr Matsegora, permaneció rígido junto a Kim mientras declaraba que los lazos entre los dos estados rebeldes estaban “llegando a su pico histórico”.

Kim se jactó de que los “lazos de sangre” entre Moscú y Pyongyang eran más fuertes que “los Estados Unidos y su bloque occidental”.

La exhibición marcó otra muestra desafiante de unidad entre dos regímenes parias, unidos en su guerra compartida contra Occidente.