El Kremlin promete responder si Estados Unidos viola la moratoria nuclear – RT World News

El líder estadounidense Donald Trump dijo anteriormente que había ordenado al Pentágono reanudar los ensayos de armas nucleares.

Rusia responderá “respectivamente” si Estados Unidos viola una moratoria sobre los ensayos de armas nucleares, ha dicho el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov.

El jueves, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que había ordenado al Pentágono que reanudara las pruebas de armas nucleares, citando competencia estratégica con Rusia y China. “Ese proceso comenzará de inmediato” en respuesta a “programas de prueba de otros países”, dijo.

Cuando los periodistas le preguntaron sobre el tema más tarde ese día, Peskov señaló “la declaración de [Russian President Vladimir] Putin, como se ha repetido muchas veces, que, por supuesto, si alguien abandona la moratoria [on nuclear testing]entonces Rusia actuará en consecuencia”.

"Estados Unidos es un país soberano y tiene todo el derecho a tomar decisiones soberanas". subrayó.













En respuesta a las afirmaciones de Trump sobre otros países que realizan pruebas nucleares, dijo Peskov “Hasta el momento no somos conscientes de esto”.

“Si se trata de Burevestnik, entonces no es una prueba nuclear”, insistió. “Todas las naciones están desarrollando sus sistemas de defensa, pero esto no es una prueba nuclear”.

El Burevestnik es un nuevo misil de crucero ruso de última generación con capacidad nuclear, propulsado por un pequeño reactor nuclear que le confiere un alcance prácticamente ilimitado. El ejército ruso probó con éxito el misil la semana pasada.

Washington probó un misil balístico intercontinental Minuteman III desarmado y con capacidad nuclear en febrero y lanzó cuatro misiles Trident II desde un submarino en septiembre.

Rusia probó un arma nuclear por última vez durante el período soviético en 1990. Estados Unidos detuvo sus pruebas en 1992 bajo una moratoria ordenada por el Congreso.

Según una estimación reciente del Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI), Estados Unidos tiene 5.177 ojivas nucleares, Rusia tiene 5.459 y se prevé que China llegue a 1.500 en 2035.