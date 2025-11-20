El loco concurso de Miss Universo ve a las aspirantes vestidas como lobos, águilas y teteras

Una aspirante a MISS Universo lidera el grupo de impacto con un traje inspirado en un lobo para la ronda de trajes nacionales del concurso.

La estonia Brigitta Schaback optó por un tocado gigante y adornos de piel, pero fue un aparente aullido de Miss Gran Bretaña lo que se robó el espectáculo.

Danielle Latimer, de 37 años, estaba vestida como una florista cuando cayó de bruces.

Pero ella insistió en que fue una coreografía para su rutina inspirada en Eliza Doolittle de Audrey Hepburn en el musical My Fair Lady de 1964.

Miss Estados Unidos, Audrey Eckert, también saludó su símbolo nacional con un tocado de águila.

Otros disfraces incluyeron el guiño de Miss Suecia a Abba.

Miss Sri Lanka apareció dentro de una tetera.

Y Miss Venezuela tuvo una visión única de la vida marina.

Pero el certamen en Tailandia se vio sacudido cuando el exfutbolista Claude Makélélé renunció como juez.

Se produjo horas después de que el músico Omar Harfouch también renunciara alegando que el concurso estaba manipulado.

La fiesta de coronación es mañana.