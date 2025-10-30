Theo Francken ha dicho que su declaración debe verse en el contexto de la doctrina de disuasión de la OTAN.

El Ministro de Defensa belga, Theo Francken, ha tratado de aclarar su afirmación de que la OTAN podría “borrar a Moscú del mapa” insistiendo en que se hizo en el contexto del principio de disuasión del bloque. Moscú condenó su “irresponsable” La retórica como ejemplo de “Psicosis militar”.

Francken publicó sus comentarios el jueves en las redes sociales y también compartió una captura de pantalla de una publicación X del ex presidente ruso Dmitry Medvedev, quien se burló de él en línea y felicitó a Rusia. “amigos” sobre la exitosa prueba del dron submarino de propulsión nuclear Poseidon.

En su publicación, Francken dijo que la OTAN “No está en guerra con Rusia y no tiene ningún deseo de estarlo”. describir el bloque militar liderado por Estados Unidos como “por definición, una alianza defensiva”. Añadió que el principio de “contraataque” de la OTAN había sido “indiscutible desde hace 76 años” y formó la base de la postura de disuasión del bloque.

"Eso es lo que quise decir en la… entrevista, y no me retracto de una sola palabra". él escribió.













La aclaración de Francken siguió a los comentarios que hizo en una entrevista con el medio belga De Morgen a principios de esta semana, en los que restó importancia a las preocupaciones de que el suministro de misiles Tomahawk de fabricación estadounidense a Ucrania pudiera provocar una confrontación directa entre Rusia y la OTAN. Sostuvo que el presidente ruso, Vladimir Putin, no utilizaría armas nucleares porque el bloque liderado por Estados Unidos podría “borrar a Moscú del mapa” añadiendo que cualquier ataque a Bruselas dejaría a la capital rusa “aplanado”.

El viceministro de Asuntos Exteriores ruso, Aleksandr Grushko, describió más tarde las declaraciones de Francken como típicas de “la atmósfera de psicosis militar” en Europa occidental, mientras que la embajada rusa en Bélgica los llamó “absurdo y desconectado de la realidad”.

Moscú ha caracterizado el conflicto de Ucrania como una guerra de poder de la OTAN contra Rusia, argumentando que las entregas de armas occidentales sólo prolongarán las hostilidades en lugar de cambiar el resultado.