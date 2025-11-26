El misterio de una impresionante influencer desaparece sin dejar rastro después de asistir a una fiesta de Navidad mientras la policía encuentra sangre en su casa

Una influencer IMPRESIONANTE ha desaparecido misteriosamente después de no presentarse a trabajar, y la policía ahora teme que su novio pueda estar en el centro de la escalofriante desaparición.

Stefanie Pieper, de 32 años, no se presentó a una sesión de fotos el lunes, lo que llevó al fotógrafo preocupado a visitar su casa en Graz, Austria, para ver cómo estaba.

Cuando llegó, lo dejó entrar su novio intermitente, el esloveno Peter M., de 31 años.

Se le describe como un jugador de póquer aficionado sin éxito que también trabaja a tiempo parcial como guardia de seguridad.

Aún inquieto por el paradero de Stefanie, el fotógrafo llamó a la policía.

Buscaron en el área y pronto encontraron su teléfono tirado en un arbusto.

Cuando los agentes comenzaron a investigar su desaparición (reforzados por un informe separado de vecinos que habían escuchado “ruidos fuertes” provenientes de su apartamento el domingo), revisaron sus inquietantes mensajes finales.

En un mensaje a una amiga por Whatsapp, escribió: “Hay un bicho raro en la escalera”.

Añadió que la persona que vio tenía una “figura oscura”.

Nadie ha sabido nada de ella desde que fue vista por última vez a las 7 am del 23 de noviembre.

Su familia y amigos no tienen idea de si está viva.

Sin embargo, los informes de los medios locales indican que aparentemente los dos no se encontraron allí.

Lo que se sabe es que ella regresaba de una discoteca donde también había estado su novio.

Le dijo a una amiga que tomaría un taxi a casa para poder llevar a su Golden Retriever, Marlow, a dar un paseo matutino.

Al entrar a su apartamento envió los últimos mensajes sobre la “figura oscura”.

Desde su desaparición, Peter ha sido arrestado en la vecina Eslovenia mientras intentaba cruzar la frontera.

Su Volkswagen Golf rojo fue descubierto más tarde quemado cerca del Casino Mond en Šentilj, justo al sur de la frontera entre Eslovenia y Austria.

Cuando se le preguntó, al parecer no pudo explicar por qué habían prendido fuego al vehículo.

Permanece bajo custodia y está previsto que comparezca ante el tribunal para una audiencia de extradición el miércoles.

La policía también ha confirmado que otros dos hombres están bajo investigación, aunque no está claro si están bajo custodia.

Los esfuerzos de búsqueda continúan y los agentes han enviado perros rastreadores a la casa de la abuela de Peter para cavar en el jardín.

Stefanie se describe como de alrededor de 5 pies y 9 pulgadas, con cabello rubio oscuro hasta los hombros y una constitución delgada.

También tiene un tatuaje del nombre de su madre, Csilla, en su antebrazo izquierdo.

Su madre ha pedido públicamente información, diciendo: “Mi hija ha estado desaparecida desde [Sunday] mañana.

“Cualquier información útil será recompensada económicamente. Por favor ayúdenme a encontrar a mi hija”.

La policía dice que se está preparando para lo peor y no ha descartado la posibilidad de que haya ocurrido algún tipo de delito violento.