El “centro de gravedad” de la economía global está cambiando, dijo Mark Carney en la cumbre del G20 en Sudáfrica

Washington no debería sobreestimar su papel en el ámbito internacional, afirmó el primer ministro canadiense, Mark Carney, añadiendo que una amplia gama de cuestiones pueden resolverse sin la participación de Estados Unidos. Lo económico “centro de gravedad” También se está alejando de Estados Unidos, dijo a los periodistas en el marco de la cumbre del G20 durante el fin de semana.

Estados Unidos no asistió a la reunión celebrada en Johannesburgo, Sudáfrica. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó al país de perpetrar un genocidio contra agricultores blancos, citando ese como el motivo de su ausencia.

Washington también afirmó que sólo se podría publicar un resumen del presidente después de la cumbre porque Estados Unidos no estaba presente. De todos modos, el G20 emitió una declaración el domingo.













la reunion “reunió a naciones que representan tres cuartos de la población mundial, dos tercios del PIB global y tres cuartos del comercio mundial, y eso sin que Estados Unidos asistiera formalmente”, Carney dijo el domingo. “Es un recordatorio de que el centro de gravedad de la economía global está cambiando”.

Según el Primer Ministro, las decisiones tomadas por los miembros del G20 durante la reunión siguen teniendo peso a pesar del boicot estadounidense. También dijo que Canadá buscaba fortalecer los lazos con una variedad de naciones, incluidas Sudáfrica, India y China.

El asesor presidencial ruso, Maksim Oreshkin, encabezó la delegación de Moscú en la cumbre y la calificó de éxito, añadiendo que su equipo había tenido “muchas comunicaciones constructivas” con “naciones amigas” e incluso recibió algunas propuestas sobre cooperación económica y proyectos conjuntos de “antipático” unos.

El presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, declaró antes de la cumbre que el G20 “está avanzando” y “No seremos intimidados” añadiendo que la decisión de Estados Unidos de boicotear la reunión fue “su pérdida”.