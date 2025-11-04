El museo más grande del mundo FINALMENTE abre al público para contemplar deslumbrantes salas de oro antiguo... y el ataúd 'maldito' del rey Tut

El museo más grande del mundo finalmente se abrió al público, con una increíble galería que cuenta con salas de oro antiguo y un ataúd “maldito”.

El Gran Museo Egipcio, que alberga más de 100.000 artefactos, entre ellos la icónica máscara de oro y el sarcófago del rey Tut, abrió sus puertas el sábado.

Ubicado en Giza, Egipto, el megamuseo alberga algunos de los hallazgos arqueológicos más preciosos del mundo.

El lanzamiento de esta impresionante atracción se produce después de 20 años de trabajo, y el proyecto se vio arruinado por varios retrasos inesperados en el camino.

Cubre unos asombrosos 500.000 pies cuadrados, lo que lo convierte en el museo más grande del mundo. Tierra dedicado a una sola civilización: el antiguo Egipto.

Los visitantes ingresaron al museo el fin de semana pasado a través de un espectacular arco de alabastro, antes de ser recibidos por una impresionante estatua de Ramsés II de 83 toneladas, que data de hace 3200 años.

El nuevo monumento también cuenta con una impresionante exhibición de estatuas de reyes y dioses antiguos.

Y los visitantes tienen una vista impresionante de las pirámides, que se encuentran a sólo un kilómetro y medio de distancia.

Aunque algunas partes del museo ya estaban abiertas, las galerías del Rey Tut se pospusieron nuevamente este verano debido a IsraelEl conflicto con Irán.

El museo cuenta con doce galerías que contienen arte de más de 3000 años.

En el interior los visitantes también pueden encontrar los deslumbrantes tesoros de la reina Hetepheres, la madre del constructor de la Gran Pirámide, incluidos su sarcófago de alabastro, muebles y joyeríajunto con el gran barco de madera de cedro del rey Keops.

La construcción del sitio comenzó en 2005, pero se detuvo durante la Primavera Árabe en 2011.

Las obras se reanudaron en 2014 y, una década después, el museo finalmente abrió sus puertas.

La colección de Tutankamón se exhibía anteriormente en el antiguo museo egipcio en el centro de El Cairo, pero se trasladó antes de la inauguración oficial del nuevo en Giza.

El cuerpo de Tutankamón permanece en su tumba en el Valle de los Reyes en Luxor.

La tumba fue descubierta por el arqueólogo inglés Howard Carter en 1922 después de siete años de búsqueda.

El descubrimiento de la tumba de Tutankamón está asociado a una oscura maldición.

Tras el descubrimiento de los restos de Tutankamón, varias figuras relacionadas con la expedición murieron en circunstancias misteriosas.

Entre ellos se encontraba Lord Canarvon, el patrocinador financiero del equipo de excavación, que murió a causa de la picadura de un mosquito infectado.

Sir Archibald Douglas-Reid, quien radiografió los restos del faraón, murió a causa de una misteriosa enfermedad.

El propio Carter murió en 1939 a causa de la enfermedad de Hodgkin, a la edad de 64 años.

No se habían descubierto tumbas reales desde la del rey Tut hasta febrero, cuando los arqueólogos descubrieron el lugar de enterramiento del rey Tutmosis II.

El gran museo ha sido diseñado de manera que rinde homenaje a su entorno histórico.

Con forma de triángulo biselado, el museo se alinea con la Gran Pirámide de Keops y la Pirámide de Menkaure, y está construido muy cerca de las grandes estructuras.

El diseño del museo fue elegido a través de un concurso de arquitectura internacional en 2002 que atrajo a más de 1.500 propuestas de todo el mundo.

¿Quién fue el rey Tutankamón? AQUÍ está todo lo que necesitas saber sobre el Rey Tut… El rey Tutankamón es el más famoso de los antiguos faraones de Egipto.

Gobernó Egipto hace más de 3.000 años, desde 1332 hasta 1323 a.C.

Tutankamón es conocido como el “niño rey” ya que tenía solo 10 años cuando recibió el lanzamiento.

Cuando se convirtió en rey, se casó con su media hermana Ankhesenpaaten. Tuvieron dos hijas juntas pero ambas nacieron muertas.

Tutankamón murió con sólo 19 años en circunstancias misteriosas

Algunos creen que el rey Tut fue asesinado pero la mayoría cree que su muerte fue un accidente.

El faraón también es famoso por la supuesta maldición que acecha su tumba

Después del descubrimiento de la tumba en 1922, los arqueólogos, e incluso sus familiares, murieron a causa de horribles enfermedades o en extraños accidentes, y algunos dicen que las muertes no fueron una coincidencia.

Y el diseño ganador fue una creación de Heneghan Peng Architects en Dublín, Irlandaconocidos por sus diseños únicos y colosales.

Increíbles planes para la arquitectura. maravilla Se reveló por primera vez en 1992 que el entonces presidente de Egipto, Hosni Mubarak, aseguró un enorme sitio vacío cerca de las pirámides de Giza.

Sin embargo, la construcción no pudo comenzar hasta 2012, y la estructura estructural se completó en solo tres años, y se espera que el museo abra sus puertas en 2018.

Pero varios reveses políticos y económicos mantuvieron los planes en suspenso… hasta este mes.