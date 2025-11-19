El nuevo portaaviones de China realiza los primeros ejercicios mientras Japón amenaza con respaldar a Taiwán si Xi Jinping invade

Un nuevo portaaviones chino ha fortalecido la posición de Xi Jinping justo cuando estalló una disputa sobre el futuro de Taiwán.

El portaaviones conocido como ‘Fujian’ realizó su primer entrenamiento con fuerza real desde que comenzó su servicio en el ejército chino.

La misión incluyó varios tipos de aeronaves transportadas, incluidos los aviones de alerta temprana J-35, J-15T, J-15DT y KJ-600, para probar la compatibilidad entre Fujian y los aviones que transportará.

Los ejercicios probaron los sistemas de recuperación y catapulta electromagnética de Fujian, así como sus capacidades de manejo en la cubierta de vuelo, según CGTN.

A pesar de haber regresado desde entonces a un puerto naval en Sanya, el ejercicio del avión podría tensar aún más las ya tensas relaciones entre China y Japón.

Los comentarios del conservador primer ministro japonés, Sanae Takaichi, han provocado un feroz tira y afloja con Taiwán en el centro.

En un comité parlamentario, Takaichi sugirió que la intervención china en Taiwán podría ser motivo para una respuesta militar.

Sugirió además que el simulacro podría significar un presagio de una invasión china.

“Si implica el uso de buques de guerra y acciones militares, por supuesto podría convertirse en una situación que amenace la supervivencia”, dijo.

Takaichi ha adoptado una postura más firme que sus predecesores, quienes expresaron su preocupación por la amenaza china a Taiwán sin declarar abiertamente cómo respondería el país.

Sus comentarios provocaron furor en China, y el cónsul general en Osaka recurrió a tácticas de secundaria en las redes sociales, acusando a Takaichi de interferir en los asuntos chinos.

La publicación ahora eliminada decía que China no tendría más remedio que cortarle el “cuello sucio” a un intruso.

La presidenta del Centro para China y la Globalización, Wang Huiyao, también intervino y dijo que sus comentarios “fueron una sorpresa”.

Takaichi se negó a retractarse de sus comentarios y dijo que, sin embargo, evitaría hablar de “escenarios específicos” en el futuro.

El ministro de Asuntos Exteriores, Toshimitsu Motegi, respaldó a su líder y dijo que el puesto del cónsul general chino era “extremadamente inapropiado”.

Confirmó que la posición japonesa hacia Taiwán se mantiene sin cambios.

La disputa se ha intensificado entre los países a medida que políticos de todas las áreas del gobierno intercambiaron insultos.

Llegando a un punto crítico el lunes, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Mao Ning, dijo a los medios que el Primer Ministro Li Qiang “[had] ningún acuerdo para reunirse con el líder japonés” durante la próxima cumbre del Grupo de los 20 en Sudáfrica.

Desde entonces, Japón envió a un diplomático de alto rango a Beijing en un esfuerzo por calmar las aguas.

Los comentarios de Takaichi se produjeron después de que Taiwán anunciara que comenzará a distribuir millones de manuales de defensa civil a los hogares esta semana.

El manual, presentado en septiembre, incluye por primera vez instrucciones sobre qué hacer si los ciudadanos se encuentran con soldados enemigos.

Subraya que cualquier afirmación sobre la rendición de Taiwán debe considerarse falsa.

China ha demostrado una fuerza militar cada vez mayor con barcazas al estilo del Día D que transportan enormes “puentes de agua”, diseñados para crear una calzada que conduzca directamente a la costa, y que podrían permitir a Xi Jinping organizar una invasión anfibia total del pequeño Taiwán.

Estos gigantes flotantes han sido vistos en imágenes de satélite amarrados, pero nuevas imágenes muestran a una de las bestias avanzando pesadamente en movimiento.

También se ha documentado en acción su capacidad para conectarse y crear una calzada elevada de casi un kilómetro de largo.