El padre británico ‘que intentó ahogar a su nuera y se convirtió en novia en la piscina’ en Florida ‘llega a un acuerdo y sale libre’

EL padre británico acusado de intentar ahogar a su nuera – quien también se dice que es su novia – ha sido puesto en libertad tras admitir uno de sus cargos.

Mark Gibbon, de 62 años, de Beaconsfield, Buckinghamshire, era sospechoso de intento de asesinato, pero ahora no cumplirá condena tras las rejas.

Matricularse en el sol hoja informativa ¡Gracias!

El ingeniero de iluminación, que trabajó con Ed Sheeran en el pasado, admitió un cargo de agresión tras su arresto, informó el Daily Mail.

También pagó 1.300 dólares en costas a un tribunal de Florida y le devolvieron su pasaporte.

El alucinante caso comenzó en agosto, cuando se dice que Gibbon se vio envuelto en una acalorada pelea con Jasmine Wyld, su nuera de 33 años con quien también tenía una relación.

Supuestamente empujó la cabeza de Wyld bajo el agua dentro de una piscina en su resort de lujo antes de infligirle varios rasguños y moretones.

El presunto ataque se desarrolló en el Solterra Resort en Davenport y fue frustrado cuando intervino la hija de nueve años de Wyld, dijo la policía.

Gibbon fue acusado originalmente de intento de asesinato en segundo grado, pero luego fue degradado a agresión por estrangulamiento.

El padre británico admitió el cargo único de agresión como parte de un acuerdo de culpabilidad concertado con los fiscales.

Más a seguir… Para conocer las últimas noticias sobre esta historia, vuelva a visitar The Sun Online.

Thesun.co.uk es su destino ideal para obtener las mejores noticias sobre celebridades, historias de la vida real, imágenes asombrosas y videos imperdibles.

Me gusta en Facebook en www.facebook.com/thesun y síganos desde nuestra cuenta principal de Twitter en @elsol.