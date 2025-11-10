El padre británico que murió en una caída de 20 pies después de que un ‘balcón colapsara’ mientras estaba en un lugar de vacaciones aparece en la foto mientras la familia rinde homenaje

Aparece en la foto el padre británico que murió después de caer de un balcón “derrumbado” durante unas vacaciones.

Han llegado los homenajes para Darren Silcox, de 56 años, que estaba con su familia en Lanzarote, cuando se precipitó desde 20 pies hasta su muerte en las primeras horas de la mañana.

Matricularse en el sol hoja informativa ¡Gracias!

El padre de dos hijos, de Pontnewydd, Cwmbran, se alojaba en Galeon Playa Apartments en la localidad de Costa Teguise.

Él y un amigo estaban parados en el balcón cuando la barandilla de madera cedió el 25 de octubre, según una investigación.

Silcox, un comerciante muy querido, fue declarado muerto en el lugar, mientras que su amigo fue hospitalizado por heridas graves.

Desde entonces, han inundado los homenajes para el “chico encantador”, mientras los clientes devastados, en sus dos tiendas en Pontnewydd y Five Locks, recordaban su “naturaleza amigable”.

CAMINATA DEL HORROR Un hombre de 65 años muere al caer desde 134 pies después de resbalarse por el borde del Gran Cañón

Uno de ellos dijo: “Tengo muy buenos recuerdos de mis viajes diarios a la tienda Five Locks de Darren después de la escuela con mis amigos.

“Él siempre estuvo ahí y siempre fue muy amable con nosotros”.

Otro añadió: “Mi más sentido pésame para Ellie y Connor y todos los amigos y familiares de Darren. Pensando en todos ellos en este momento increíblemente difícil”.

El concejal del condado de Torfaen, David Daniels, dijo que Silcox era un “tipo encantador”.

Un portavoz le dijo a la BBC: “Darren y su esposa [Kim] estaban en el corazón de la comunidad y habían dirigido el [Premier] tiendas durante muchas décadas.

“Todos los que han crecido en la zona conocían las tiendas y visitábamos allí todos los días después de la escuela. Fue muy amable con nosotros y muy generoso”.

Añadió que su esposa, Kim Silcox, murió el año pasado.

“Que Darren Silcox muera un año después de la muerte de Kim es increíblemente horrible, y nuestros pensamientos están con sus hijos, Connor y Ellie”.

A lo que un cliente comentó: “Tienen dos hijos que ahora se quedan sin padres. Es trágico”.

El lunes se abrió una investigación sobre la muerte del padre en el centro forense de Gwent. Corte pero ha sido aplazada hasta una audiencia el 20 de julio de 2026.

El tribunal escuchó que un guardia civil local estaba llevando a cabo una investigación sobre su muerte.

La forense del área, Rose Farmer, dijo que la investigación se estaba abriendo “debido a una muerte por lesiones tras una caída”.

Dijo que las investigaciones preliminares sugirieron que Silcox murió “debido a una lesión cerebral traumática debido a una caída, fracturas de cráneo y laceraciones de cráneo”.

La policía investigará si un mantenimiento deficiente o medidas de seguridad contribuyeron al accidente.

El objetivo de la investigación policial es si el mal mantenimiento o las medidas de seguridad inadecuadas contribuyeron al fatal accidente.

The Sun se ha dirigido al Ministerio de Asuntos Exteriores para solicitar comentarios.

Su muerte se produjo apenas un día después de que un turista se cayera frente a su horrorizada hija después de perder el equilibrio y caer de un monumento icónico en Roma.

‘MI VERDAD’ La estrella de TikTok Brittany Miller rompe el silencio en un video entre lágrimas después de fingir cáncer CALLE INTELIGENTE El trabajo de la calle principal que paga £ 120 mil al año, con descuentos por valor de £ 1,5 mil

El ciudadano japonés Morimasa Hibino, de 69 años, murió tras caer desde el muro perimetral del Panteón en la capital italiana, informaron medios locales.

Un sacerdote transeúnte alertó a la policía cuando vio al hombre tirado en una zanja, según el periódico local La Repubblica.