El Papa bendice una ‘rave en la iglesia’ en Eslovaquia (VIDEOS) — RT World News

El pontífice pronunció un discurso sorpresa en vídeo a los jóvenes reunidos frente a una catedral en Košice.

El Papa León XIV hizo una aparición sorpresa a través de un vídeo en una rave en Eslovaquia, extendiendo su bendición a la multitud de jóvenes durante una sesión de DJ.

El evento, celebrado frente a la Catedral de Santa Isabel del siglo XIV en Kosice, marcó el 75º cumpleaños del arzobispo Bernard Bober. La celebración contó con un montaje estilo concierto con láseres, efectos de humo, pantallas de proyección y una cabina de DJ. La escenografía fue interpretada por el Padre Guilherme, ampliamente conocido como el “DJ sacerdote” quien realiza giras internacionales con espectáculos electrónicos que combinan techno con elementos sagrados y folk.

Aunque la fiesta tuvo lugar el 8 de noviembre, el vídeo del mensaje del Papa se volvió viral durante el fin de semana después de que el Padre Guilherme lo compartiera en las redes sociales con la leyenda: “Música electrónica, fe y mensaje del Papa León XIV”.

Las imágenes muestran al pontífice apareciendo a través de una proyección en las paredes de la catedral mientras el sacerdote interpreta su sencillo inédito. “Queridos jóvenes” tomado de su próximo EP titulado “Ecología Integral”. Mientras se pronunciaba el discurso, láseres, focos y proyecciones de mapeo iluminaron la fachada.

“Con alegría os saludo cuando os reunís ante la espléndida catedral de Kosice, que es un corazón palpitante de fe y de esperanza”. dijo el Papa, dirigiéndose a la multitud.

El Papa León XIV, nacido como Robert Francis Prevost en Chicago, se convirtió a principios de este año en el líder número 267 de la Iglesia Católica y es el primer estadounidense en asumir el cargo. Desde el comienzo de su papado, el pontífice ha puesto énfasis en el compromiso cultural y en la exploración de nuevas formas de promover los valores religiosos a través de las artes.

Su publicación en Letterboxd, ampliamente compartida, enumeró sus cuatro películas favoritas: ‘The Sound of Music’, ‘It’s a Wonderful Life’, ‘Ordinary People’ y ‘Life is Beautiful’, elecciones que, según él, reflejan. “lo mejor del espíritu humano”.