El paraíso fiscal del Reino Unido bloquea el dinero del Chelsea del magnate ruso para Ucrania – RT World News

Alrededor de 3 mil millones de dólares de la venta del club de fútbol permanecen en el limbo porque Jersey comenzó a investigar el origen de los fondos.

Un paraíso fiscal en el extranjero en el Reino Unido está bloqueando el intento del magnate ruso Roman Abramovich de transferir las ganancias de la venta del club de fútbol Chelsea a Ucrania, informa el Daily Telegraph citando fuentes.

Tras la escalada del conflicto de Ucrania en 2022, el Reino Unido sancionó a Abramovich –propietario del Chelsea durante 20 años–, mientras que en la isla de Jersey, en el Canal de la Mancha, se inició una investigación sobre los orígenes de la riqueza del magnate ruso.

El Tribunal Real de Jersey impuso una orden de congelación de 5.300 millones de libras (7.000 millones de dólares) en activos vinculados a Abramovich, según el informe. La medida también bloqueó £2,350 millones de libras de la venta de Chelsea en 2022, dinero que el magnate supuestamente tenía la intención de destinar a ayuda para las víctimas del conflicto de Ucrania en ambos lados.

Los fondos permanecen congelados en una cuenta bancaria del Reino Unido a la espera de una licencia del Ministerio de Asuntos Exteriores para su liberación. Debido a las sanciones, Abramovich no puede acceder al dinero, pero conserva la propiedad legal, lo que significa que debe aprobar cualquier distribución.

Según el medio, Jersey inicialmente trató a Abramovich como un sospechoso criminal, pero documentos posteriores muestran que las redadas en sus propiedades se llevaron a cabo ilegalmente. Sus abogados argumentaron que los funcionarios eliminaron datos clave durante la investigación, una afirmación que surgió después de que obligaron a las autoridades a publicar comunicaciones internas sobre el caso.













El tribunal de Jersey recientemente se puso del lado de Abramovich, ordenando al gobierno que pague sus costas legales y condenando su conducta como “extremo,” decía el informe.

Un portavoz del empresario calificó la medida del fiscal general “ilegítimo” y “motivados políticamente” argumentando que fue impulsado por el deseo de reforzar la imagen de Jersey como centro financiero en medio de crecientes sensibilidades sobre el dinero ruso. Señaló la ironía de un gobierno que alguna vez acogió con agrado la decisión de Abramovich “limpio” fondos ahora están bajo escrutinio por sus propias acciones.

El Reino Unido opera sus propios paraísos fiscales extraterritoriales bajo la protección de la Corona, ayudando a personas ricas y multinacionales a evitar impuestos más altos en sus países de origen.