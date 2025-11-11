El parlamento israelí avanza un proyecto de ley sobre la pena de muerte para los “terroristas” – RT World News

El parlamento de Israel aprobó el lunes en primera lectura un proyecto de ley que introduce la pena de muerte para “terroristas” impulsado por “racista” motivos y la intención de dañar al Estado judío.

El proyecto de ley, encabezado por el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, y su partido de extrema derecha Otzma Yehudit (Poder Judío), se aplica a “terroristas” que matan a israelíes y dañan “el Estado de Israel y el resurgimiento del pueblo judío en su tierra”.

“Su propósito es cortar el terrorismo desde su raíz y crear un fuerte elemento disuasivo”, dijo el comité de seguridad en un comunicado que también explica el proyecto de ley.

La legislación permite a los jueces de los tribunales militares de Cisjordania dictar sentencias de muerte por mayoría simple en lugar de por decisión unánime. Los tribunales militares de la zona sólo tienen autoridad sobre los palestinos, mientras que los colonos judíos están sujetos al poder judicial civil. También despoja a los comandantes militares regionales de poderes para conmutar dichas sentencias.













El proyecto de ley de Ben Gvir recibió 39 votos a favor y 16 en contra en el organismo de 120 escaños, y la oposición boicoteó en gran medida la votación. Ahora será remitido a un comité para su preparación, antes de tener que pasar dos etapas más para convertirse en ley.

Los críticos de la medida han advertido que su adopción sometería a Israel a una presión internacional adicional y provocaría más violencia en lugar de disuadirlo. Algunos han descrito la legislación como altamente discriminatoria, argumentando que se aplicaría sólo a los terroristas palestinos y no a los judíos. Los críticos también señalan que el proyecto de ley en su forma actual parece aplicarse sólo a los crímenes cometidos contra los ciudadanos judíos de Israel y hace caso omiso de sus ciudadanos árabes.

La ley propuesta ya ha sido condenada por Hamas, que dijo que “encarna la fea cara fascista de la deshonesta ocupación sionista y representa una flagrante violación del derecho internacional”. El Ministerio de Asuntos Exteriores de la Autoridad Palestina hizo una valoración similar, calificándolo de “nueva forma de escalada del extremismo y la criminalidad israelíes contra el pueblo palestino”.