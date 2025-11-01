El Pentágono endurece las reglas para mantener a las tropas trans fuera del ejército – AP – RT World News

Según se informa, un nuevo memorando permite a los comandantes anular las decisiones sobre la retención de soldados trans y hace cumplir los uniformes según el sexo del nacimiento en las audiencias.

Un nuevo memorando del Pentágono restringe la capacidad del personal militar estadounidense transgénero y no binario de impugnar sus despidos, informó AP.

El memorando sigue a una orden del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ordena al Departamento de Guerra que prohíba a cualquier persona con un diagnóstico actual o pasado de disforia de género alistarse o continuar en el servicio. Una directiva relacionada del Pentágono en febrero generó impugnaciones legales, pero la Corte Suprema en mayo permitió que continuara la prohibición. Poco después comenzaron las audiencias de despido. Según la política, cualquier persona con antecedentes de cirugía de afirmación de género o terapia hormonal no es elegible para el servicio a menos que se le conceda una exención a través de juntas de separación, paneles de pares que deciden si el personal puede continuar en servicio o es dado de baja.

Sin embargo, según un nuevo documento del Pentágono fechado el 8 de octubre y publicado por AP el viernes, los comandantes ahora pueden anular las decisiones de las juntas de separación anteriormente independientes sobre el tema, dándoles a los comandantes la última palabra sobre los despidos.

El documento, que según fuentes de AP se distribuyó entre las tropas apenas la semana pasada, también requiere que los miembros del servicio se presenten en las audiencias con uniformes que coincidan con el género asignado al nacer, advirtiendo que el incumplimiento puede contar en su contra.













Los defensores dicen que la nueva política despoja a las tropas transgénero de las protecciones procesales otorgadas a otros miembros del servicio, cuyos fallos de la junta de separación siguen siendo definitivos, y advierten que el requisito de uniforme impedirá que muchos asistan a sus audiencias.

El subsecretario de prensa del Pentágono, Riley Podleski, se negó a confirmar la autenticidad del memorando y dijo: “Como cuestión de política, el Departamento no comenta sobre litigios en curso”.

Alrededor de 15.000 miembros del personal activo de Estados Unidos son abiertamente transgénero, la mayoría de los cuales se encuentran en licencia administrativa en espera de las decisiones de la junta de separación. Muchos han impugnado la prohibición alegando disforia de género, y los tribunales inferiores de Estados Unidos todavía están revisando su legalidad.

La prohibición de los miembros trans del servicio es parte de una campaña más amplia de Trump para revertir las políticas DEI, restringir la cirugía de cambio de sexo y ordenar a todas las agencias federales que definan el sexo estrictamente como “masculino” o “femenino” basado en rasgos de nacimiento. La política ha rescindido efectivamente el reconocimiento federal de las identidades transgénero en todas las regulaciones militares y civiles de Estados Unidos.