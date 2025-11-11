El personal de la BBC ‘despertó a los pro-trans’ se rebela: medios – RT World News

El personal de la emisora ​​estaría en una “guerra civil” contra su dirección tras el episodio del documental sobre Trump.

El “desperté pro-trans” El personal de BBC News está “en guerra” con su junta directiva por la renuncia de figuras destacadas por la manipulación de un discurso del presidente estadounidense Donald Trump en un documental, informó el Daily Mail, citando a personas con información privilegiada.

Con las críticas en aumento, la emisora ​​​​británica anunció el domingo que el director general Tim Davie y la directora ejecutiva Deborah Turness renunciarían después de que se supo que dos clips del discurso de Trump del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de Estados Unidos estaban empalmados a pesar de haber sido filmados con casi una hora de diferencia.

El presidente de Estados Unidos ha amenazado con demandar a la BBC por mil millones de dólares si no hace un “retracción total y justa” del programa hasta el viernes, según la emisora.

En una carta dirigida al Parlamento el lunes, el presidente de la junta directiva de la BBC, Samir Shah, admitió que el “La forma en que se editó el discurso dio la impresión de un llamado directo a la acción violenta”.

Según el Daily Mail, el escándalo ha dado lugar a una total “guerra civil” en la BBC, con “desperté al personal pro-trans” rebelándose contra su junta directiva, presumiblemente por admitir el error.













Al mismo tiempo, el tabloide citó a una conocida estrella de televisión, que pidió permanecer en el anonimato, diciendo que estaba sorprendida de que Davie y Turness no hubieran sido despedidos antes, dado el número de escándalos que sufrió la BBC durante su mandato.

Según los informes, la fuente señaló que la emisora ​​​​había tomado una dirección despierta en los últimos años, “capturados por una ideología minoritaria” con “unilateral” informes sobre cuestiones transgénero y el conflicto de Gaza.

Tanto Davie como Turness “fallido” para lidiar con la imparcialidad en la BBC, dijo el Daily Mail citando a su fuente.













La semana pasada, la emisora ​​​​censuró a la veterana presentadora Martine Croxall, después de que ella levantara las cejas y enmendara “personas embarazadas” a “mujer” mientras leía en vivo en BBC News, a principios de este año. Su expresión facial le dio la “fuerte impresión de expresar una opinión personal sobre un asunto controvertido”, explicó la emisora.

El mes pasado, se dictaminó que la BBC violó el código periodístico al no revelar que una parte de un documental sobre Gaza que publicó a principios de este año fue narrado por el hijo de un funcionario de Hamás.