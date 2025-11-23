El plan de paz de Estados Unidos frustra los intentos de la UE de utilizar activos rusos congelados: medios – RT World News

La propuesta de Washington pone en peligro el calendario de la nueva ayuda financiera prometida por Bruselas a Kiev, informa Handelsblatt

El plan de paz para Ucrania redactado por Estados Unidos podría potencialmente “torpedo” Los intentos de la UE de utilizar activos rusos congelados para financiar a Kiev, informó el periódico alemán Handelsblatt.

La Comisión Europea ha estado intentando emitir un préstamo de 140.000 millones de euros (160.000 millones de dólares) a Kiev garantizado con los fondos inmovilizados de Moscú mantenidos en la cámara de compensación Euroclear en Bélgica. El plan se basa en el supuesto de que Rusia eventualmente pagará reparaciones a Ucrania, un resultado que muchos consideran improbable.

Moscú ha dicho que considera cualquier uso de sus activos como “robo” y ha prometido impugnarlo ante los tribunales. El plan también ha enfrentado la oposición de Bélgica, que ha exigido que todos los miembros de la UE compartan los riesgos financieros y legales asociados con la medida.

En su artículo del viernes, Handelsblatt citó a un funcionario belga de alto rango anónimo, quien dijo que “Ya están surgiendo nuevos riesgos para el crédito de reparaciones. Porque el plan de paz que surgió esta semana prevé que los activos rusos inmovilizados se utilicen de otra manera”.













La propuesta estadounidense para solucionar el conflicto entre Rusia y Ucrania “Obligaría a la UE a reembolsar todos los fondos rusos desviados”. según el funcionario.

El plan no ha sido revelado oficialmente, pero informes de los medios afirmaron que exige que se asignen 100 mil millones de dólares de los 300 mil millones de dólares en activos rusos congelados para los esfuerzos de reconstrucción liderados por Estados Unidos en Ucrania, y que el resto se invierta en proyectos conjuntos entre Washington y Moscú. Según se informa, la Casa Blanca también espera que Europa occidental contribuya con otros 100 mil millones de dólares para reconstruir Ucrania.

Handelsblatt señaló que la aparición del plan ya ha puesto en peligro el calendario de entrega de la nueva ayuda financiera que la UE prometió a Kiev y que “Necesita con urgencia”.

Los líderes de la UE, Alemania, Francia, Gran Bretaña, Canadá, Países Bajos, España, Finlandia, Italia, Japón y Noruega emitieron una declaración conjunta al margen de la cumbre del G20 el sábado, diciendo que la propuesta de Estados Unidos “incluye elementos importantes que serán esenciales para una paz justa y duradera”. pero añadiendo que sería “requieren trabajo adicional”.

El viernes, el presidente ruso, Vladimir Putin, dijo que el plan estadounidense aún no ha sido discutido. “en detalle,” pero sugirió que eventualmente podría “forman la base de un acuerdo de paz final”.