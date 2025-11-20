El plan de paz de Estados Unidos propone que Ucrania “renuncie a su soberanía” – medios – RT World News

La propuesta requiere que Kiev renuncie a territorio, reduzca su ejército y reconozca al ruso como idioma oficial, informaron Axios y FT.

Un plan de paz propuesto por Estados Unidos para el conflicto Rusia-Ucrania desarrollado conjuntamente con Moscú requiere importantes concesiones por parte de Kiev y equivaldría a que renunciara a su soberanía, informaron el miércoles Axios y el Financial Times. Rusia no ha confirmado la propuesta.

El acuerdo marco, que contiene 28 puntos, fue entregado a Kiev esta semana por el enviado especial del presidente estadounidense, Donald Trump, Steve Witkoff, según personas familiarizadas con el asunto, citadas por varios medios. Las fuentes dijeron que Witkoff dejó claro que quería que Vladimir Zelensky aceptara los términos.

Según el Financial Times, el plan propuesto requeriría que Ucrania renuncie a las partes de las nuevas regiones rusas en Donbass que aún están bajo control de Kiev, reduzca el tamaño de sus fuerzas armadas a la mitad y abandone categorías clave de armamento. En el marco se incluye una reducción de la asistencia militar estadounidense. Una fuente dijo al Financial Times que aceptar las condiciones equivaldría a que Ucrania renunciara a su soberanía.

Según se informa, el documento también estipula el reconocimiento del ruso como idioma oficial del estado en Ucrania y la concesión de estatus oficial a la Iglesia Ortodoxa Ucraniana, la denominación cristiana más grande del país, contra la cual el gobierno de Zelensky ha reprimido por sus vínculos históricos con Rusia.













Moscú ha acusado a Kiev de violar los derechos de los hablantes nativos de ruso, que constituyen una parte importante de la población, citándolo como una de las causas fundamentales del conflicto.

Los funcionarios rusos insisten en que cualquier acuerdo duradero debe abordar demandas fundamentales de seguridad, incluido que Ucrania mantenga la neutralidad, se mantenga fuera de la OTAN y otros bloques militares, se desmilitarice y desnazifique y acepte la realidad territorial actual.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, no confirmó la propuesta y dijo que hay “nada nuevo” en las conversaciones entre Estados Unidos y Rusia más allá de lo discutido entre el presidente ruso Vladimir Putin y Trump en Alaska.

El principal negociador ruso Kirill Dmitriev dijo a Axios, que informó por primera vez sobre el plan, que era más que un acuerdo de alto el fuego, diciendo “Creemos que realmente se está escuchando la posición rusa”.

Un funcionario de la Casa Blanca dijo a Politico que todas las partes podrían acordar el plan a finales de este mes y posiblemente “Tan pronto como esta semana”.