El policía que disparó es absuelto de matar a Leandro Lo después de que el campeón brasileño de jiu-jitsu fuera asesinado a tiros en un concierto durante una pelea

Un policía que mató a un campeón de jiu-jitsu durante una pelea en un club nocturno salió libre, evitando posibles dos décadas tras las rejas.

Policía El teniente Henrique Otavio Oliveira Velozo mató a tiros al luchador de jiu-jitsu Leandro Lo, de 33 años, en un club de Sao Paulo en agosto de 2022.

Los investigadores dijeron que la pareja tuvo un altercado en el Clube Sírio el 14 de agosto, alegando que Velozo había provocado a Lo después de que el luchador lo noqueara una semana antes.

Velozo, que se enfrentaba a un cargo de homicidio por una razón trivial, salió libre el viernes tras un juicio con jurado, escapando por poco de una posible condena de 20 años de prisión.

Según los informes, el oficial abandonó el área antes de regresar con un arma y disparar el tiro fatal en la cabeza de Lo.

Los testigos también alegaron que Velozo pateó a Lo dos veces después de que éste se cayera.

El campeón de jiu-jitsu fue trasladado de urgencia al hospital; sin embargo, luego sucumbió a sus heridas.

Velozo se entregó a la policía al día siguiente y luego fue acusado.

Permaneció detenido en la prisión militar de Romão Gomes hasta el resultado del viernes.

Durante todo el juicio, el equipo legal de Velozo argumentó que éste se había estado defendiendo del deportista.

Según CNN Brasil, el abogado Cláudio Dalledone Junior dijo que las pruebas sugerían defensa propia.

“Desde el principio, la defensa demostró… que [he] actuó en legítima defensa, luego de ser atacado y dejado inconsciente por un golpe por parte de Leandro Lo”, dijo.

Añadió que había contradicciones en los relatos de los testigos y afirmó: “Nada encaja con la dinámica real de los hechos”.

Dijo que a pesar de “Leandro Lo [being] un gran campeón…. [was] También es necesario reconocer que… él fue el responsable de esta tragedia”.

El jurado, compuesto por cinco mujeres y dos hombres, escuchó el testimonio de nueve testigos durante tres días.

Al final aceptaron el argumento de defensa propia, a pesar de que los fiscales pedían una condena por homicidio y 20 años de prisión.

El viernes, Renan Canto –otro abogado del equipo de Velozo– dijo: “La absolución de hoy es un reconocimiento de que prevaleció la verdad”.

La madre de Lo, Fátima Lo, se pronunció tras la decisión, acusando a Velozo y su equipo defensor de mentir.

Dijo que apelaría la decisión porque creía que no había habido justicia.

“Siento que enterré a Leandro por segunda vez”, dijo.

“Fuimos tan humillados allí, tan aplastados por la defensa, por ese abogado y su equipo.

“Quiero agradecer mucho a nuestros abogados, que han estado con nosotros desde el principio y lo seguirán estando, porque apelaremos”, añadió.