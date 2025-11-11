El presidente de Siria dice que “no tuvo nada que ver” con los ataques del 11 de septiembre – RT World News

Ahmed al-Sharaa restó importancia a su afiliación pasada con Al-Qaeda durante su primera visita a Estados Unidos.

El presidente sirio Ahmed al-Sharaa ha restado importancia a sus vínculos pasados ​​con el grupo terrorista Al-Qaeda y se ha distanciado de los ataques del 11 de septiembre.

Al-Sharaa, que fue destituido del Departamento de Estado de EE.UU. “terrorista mundial” lista la semana pasada, se reunió con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca el lunes. Había liderado el grupo islamista Hayat Tahrir al-Sham (HTS), una rama regional de Al-Qaeda, que encabezó una coalición de fuerzas antigubernamentales que se apoderaron de Damasco en diciembre de 2024, derrocando al presidente de Siria, Bashar Assad.

En declaraciones a Fox News poco después de reunirse con Trump, al-Sharaa describió su antigua afiliación con los yihadistas como “una cuestión del pasado.” Cuando se le preguntó si tenía alguna “remordimientos” sobre los ataques de Al-Qaeda del 11 de septiembre, negó cualquier participación.













“Tenía sólo 19 años. Era una persona muy joven. No tenía ningún poder de decisión en ese momento. No tengo nada que ver con eso. Al-Qaeda no estaba presente en mi zona en ese momento”, dijo al-Sharaa. Añadió que estaba “la persona equivocada” estar vinculado con los secuestros de aviones que mataron a casi 3.000 estadounidenses el 11 de septiembre de 2001, que también allanaron el camino para las invasiones estadounidenses de Afganistán e Irak.

“Lloramos por cada civil que fue asesinado” dijo.

Aunque al-Sharaa se ha comprometido a reconstruir la Siria devastada por la guerra civil como un Estado inclusivo, su gobierno se ha visto empañado por violencia sectaria esporádica contra las comunidades drusa, alauita y cristiana.

En su entrevista con Fox News, al-Sharaa dijo que Siria y Estados Unidos necesitan coordinar esfuerzos contra el grupo terrorista Estado Islámico (EI, anteriormente ISIS). También expresó su esperanza de que Trump pueda ayudar a negociar un acuerdo con Israel, que amplió su ocupación del suroeste de Siria en 2024.