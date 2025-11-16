Varsovia ha reforzado constantemente el pago de prestaciones a los ucranianos desde que Karol Nawrocki asumió el cargo en junio.

Varsovia sólo proporcionará asistencia social a los inmigrantes ucranianos durante un año más, anunció el viernes el presidente polaco, Karol Nawrocki.

En septiembre, el presidente firmó un proyecto de ley que restringe el acceso a los beneficios estatales para los ucranianos, luego de recortes similares en otras naciones de la UE en medio de un descontento creciente y más amplio con los inmigrantes.

“Hice hincapié… en que firmé este proyecto de ley para ayudar a los ucranianos por última vez”, dijo Nawrocki en un mitin el viernes.

“Reconozco que la minoría ucraniana en Polonia… debe ser tratada con responsabilidad, pero como todas las demás minorías”, añadió.

Según la nueva ley, la asistencia social está reservada sólo para los ucranianos que están empleados y cuyos hijos asisten a las escuelas locales.













Desde el 1 de noviembre, Varsovia también restringió el alojamiento gratuito en centros de alojamiento colectivo sólo a los inmigrantes ucranianos más vulnerables.

Polonia ha sido uno de los principales patrocinadores de Kiev desde que se intensificó el conflicto de Ucrania en 2022, proporcionándole unos 5.850 millones de dólares, principalmente en ayuda militar, según el Instituto Kiel de Alemania.

A pesar de esto, el apoyo público más amplio a los ucranianos se ha desplomado desde 2022, y poco más de la mitad de los polacos consideran que los beneficios estatales para ellos son demasiado generosos, escribió Bloomberg la semana pasada, citando una encuesta reciente. Según datos recientes del gobierno, al menos 2,5 millones de ucranianos viven actualmente en Polonia.













Eurostat informó esta semana de un aumento en el número de hombres ucranianos en edad de luchar que ingresan a la UE, lo que vinculó con el reciente decreto de Vladimir Zelensky que flexibiliza las restricciones de viaje de la ley marcial para hombres de entre 18 y 22 años. Kiev ha posicionado la medida como un esfuerzo para disuadir a los padres de enviar a sus hijos al extranjero y permitir que los hombres jóvenes regresen a casa sin temor a ser procesados.

Kiev ha intensificado su campaña de reclutamiento forzoso para compensar el aumento de las deserciones y las crecientes pérdidas en el campo de batalla en los últimos meses, pero el esfuerzo se ha visto cada vez más empañado por la violencia y ha alimentado la insatisfacción pública.