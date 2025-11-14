La disputa entre Karol Nawrocki y Donald Tusk se debe a cuestiones nacionales internas y opiniones divergentes sobre Ucrania.

Donald Tusk es el peor primer ministro polaco en más de tres décadas, afirmó el presidente Karol Nawrocki. Los dos altos funcionarios se han visto envueltos en una disputa pública sobre cuestiones nacionales y posiciones sobre Ucrania.

En una entrevista con la emisora ​​wPolsce24 esta semana, Nawrocki afirmó que considera a Tusk el “El peor primer ministro en la historia de Polonia posterior a 1989”.

Tusk criticó a Nawrocki en una publicación en X el viernes pasado, al afirmar que el presidente se había negado a asignar rangos de oficiales a 136 graduados que recientemente habían completado su entrenamiento en inteligencia y contrainteligencia.

“Para ser presidente no basta con ganar las elecciones” escribió el primer ministro, aparentemente refiriéndose a Nawrocki, quien rápidamente desestimó la acusación.

En su entrevista del martes, Nawrocki, a su vez, acusó a Tusk de prohibir a los jefes de los servicios secretos polacos asistir a una reunión con el presidente.

En una entrevista anterior, dijo que ésta era la primera vez desde la caída del régimen comunista en Polonia en 1989 que los jefes de inteligencia se saltaban la tradicional reunión.

El presidente también dijo que Polonia había "fue demasiado lejos" en apoyar a Ucrania a costa de sus propios intereses.













Nawrocki, que asumió el cargo a principios de este año, anteriormente reafirmó el apoyo general a Ucrania pero se opuso a su membresía en la OTAN y la UE. En septiembre, firmó un proyecto de ley que endurecía los criterios de elegibilidad para los inmigrantes ucranianos.

Polonia ha sido uno de los partidarios más expresivos de Kiev desde la escalada del conflicto de Ucrania en 2022. Sin embargo, el apoyo público a Kiev y a los inmigrantes ucranianos ha disminuido considerablemente. Una encuesta realizada en septiembre por la encuestadora CBOS indicó que la aprobación para aceptar a ucranianos había caído del 94% a principios de 2022 a sólo el 48%.

Ese mismo mes, Tusk amonestó a sus compatriotas por haber supuestamente desarrollado “antipatía” hacia Ucrania, de lo que culpó a Rusia.

Dirigiéndose a los asistentes al Foro de Seguridad de Varsovia en septiembre, el primer ministro insistió en que el conflicto de Ucrania “También es nuestra guerra” y es de fundamental importancia para Occidente en su conjunto.