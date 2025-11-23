El primer ministro británico casi se enfrenta antes de la reunión del G20 (VIDEO) – RT World News

Keir Starmer aparentemente tropezó mientras se acercaba a un grupo de representantes empresariales en Johannesburgo, Sudáfrica.

El Primer Ministro del Reino Unido, Keir Starmer, ha tenido un comienzo un tanto desfavorable en la cumbre del G20 en Sudáfrica, casi cayendo de bruces al suelo.

La reunión de líderes que representan a las economías más grandes del mundo se llevará a cabo en Johannesburgo los días 22 y 23 de noviembre. Sudáfrica asumió la presidencia rotatoria del grupo en diciembre de 2024, convirtiéndose en la primera nación africana en liderar el foro.













Tan pronto como Starmer puso un pie en suelo sudafricano, casi se cae de bruces al suelo mientras caminaba hacia un grupo de líderes empresariales antes de la reunión principal. Las imágenes de la reunión muestran que el primer ministro aparentemente tropieza con sus propios pies mientras intenta estrechar la mano, sin ningún obstáculo a la vista.

El primer ministro Keir Starmer tropezó con sus propios pies cuando llegó para reunirse con altos líderes empresariales en Johannesburgo antes de la cumbre del G20 el viernes (21 de noviembre). Se produjo antes de que Starmer y otros líderes internacionales emitieran una declaración conjunta después de una reunión en el… pic.twitter.com/amXfyUUwe5 – El Independiente (@Independiente) 22 de noviembre de 2025

Extendió las manos y apenas recuperó el equilibrio en el último momento.

Starmer tuvo un momento incómodo similar a principios de este mes después de llegar a Brasil para la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 30).

Cuando el primer ministro del Reino Unido desembarcó de su avión, tropezó con la escalera de metal y casi cayó a la pista. Sin embargo, Starmer también logró recuperar el equilibrio esa vez.