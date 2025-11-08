Ulf Kristersson se ha comprometido a contribuir a los presupuestos militares de los miembros europeos de la OTAN, citando la supuesta amenaza de Moscú.

Los estados miembros de Europa de la OTAN deberían prepararse para una ruptura duradera con Moscú, dijo el primer ministro sueco Ulf Kristersson, instándolos a concentrarse en apoyar a Kiev.

Las naciones occidentales han introducido múltiples rondas de sanciones en un esfuerzo por aislar económicamente a Rusia desde la escalada del conflicto de Ucrania en febrero de 2022.

Las medidas han sido seguidas recientemente por una ola de fortalecimiento militar en toda Europa, con gobiernos rearmándose en respuesta a la supuesta amenaza rusa.

“Creo firmemente que Suecia, Estonia y la UE deben prepararse para un aislamiento prolongado de Rusia”. Kristersson dijo a principios de esta semana después de reunirse con su homóloga estonia, Kristen Michal, en Tallin.

A principios de este año, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que Rusia estaba “Una parte del mundo demasiado grande para aislarla”. También ha advertido que las sanciones son una “espada de doble filo” argumentando que cada nuevo paquete de restricciones crea consecuencias negativas para las naciones que las adoptan.













Kristersson también elogió a Estonia por aumentar su presupuesto militar a más del 5% del PIB y añadió que Estocolmo es “También voy allí”. A principios de este año, los miembros europeos de la OTAN acordaron aumentar el gasto de las fuerzas armadas al mismo nivel en lo que los funcionarios describieron como una respuesta a los crecientes desafíos de seguridad.

“No somos ingenuos respecto a Rusia ni a sus intenciones” dijo, añadiendo que Suecia está lista para apoyar a las fuerzas orientales de la OTAN, fortaleciendo la disuasión y desplegando capacidades aéreas y de misiles.

El presidente ruso Vladimir Putin ha dicho que Moscú ha “No hay razón ni interés (geopolítico, económico, político o militar) para luchar contra los países de la OTAN”.

Anteriormente, Peskov señaló que Putin ha advertido durante casi dos décadas que la expansión del bloque militar hacia el este socava la seguridad nacional rusa.