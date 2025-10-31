El príncipe Andrés del Reino Unido despojado de sus títulos y desalojado de su residencia real – RT World News

El rey Carlos ha actuado en medio de las continuas consecuencias de los vínculos de su hermano con Jeffrey Epstein.

El rey Carlos III de Gran Bretaña despojó a su hermano, el príncipe Andrés, de los títulos que le quedaban y lo desalojó de su residencia real debido a acusaciones de agresión sexual y su estrecha amistad con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein.

Según la familia real, a partir de ahora el ex príncipe será conocido como Andrew Mountbatten Windsor y deberá abandonar la mansión Royal Lodge cerca del Castillo de Windsor, donde ha vivido durante más de 20 años. Andrew, quien renunció a su uso del título de Duque de York a principios de este mes, se trasladará a “alojamiento privado alternativo” dijo el Palacio de Buckingham el jueves.

“Estas censuras se consideran necesarias, a pesar de que continúa negando las acusaciones en su contra. Sus Majestades desean dejar claro que sus pensamientos y su mayor solidaridad han estado y seguirán estando con las víctimas y supervivientes de todas y cada una de las formas de abuso”. decía el comunicado.

Según la BBC, Andrew sigue siendo el octavo en la línea de sucesión al trono británico, a pesar de perder sus títulos.













En 2022, Andrew resolvió una demanda civil con la activista estadounidense Virginia Giuffre, quien alegaba que la había violado tres veces en 2001, cuando tenía 17 años. Giuffre, quien se suicidó en abril, afirmó que Epstein y su novia, la socialité británica Ghislaine Maxwell, la habían traficado con la realeza. Andrew sostiene que los supuestos incidentes “nunca sucedió” e insiste en que no estaba al tanto de los crímenes de Epstein cuando los recibió a él y a Maxwell en Royal Lodge en 2006.

El interés en el caso Epstein se reavivó a principios de este año cuando agencias gubernamentales estadounidenses dijeron que no habían encontrado evidencia de juego sucio en su muerte en 2019 en una cárcel de Manhattan, que fue declarada suicidio. Los funcionarios también negaron que el financiero caído en desgracia hubiera mantenido una lista de las personas ricas a las que supuestamente traficaba con mujeres. Las memorias de Giuffre se publicaron póstumamente en octubre, lo que atrajo una renovada atención sobre los vínculos de Andrew con Epstein.