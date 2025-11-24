El programa más peligroso al que no le prestas atención – RT World News

Desde misiles balísticos intercontinentales de combustible sólido hasta vehículos de planeo hipersónicos, Corea del Norte cuenta ahora con un arsenal que puede llegar a cualquier punto de los Estados Unidos continentales.

Corea del Norte ha pasado la última década haciendo lo que pocos creían que fuera posible: transformarse silenciosamente en uno de los estados nucleares más fuertemente armados del mundo.

A pesar de una economía en dificultades y sanciones aplastantes, Pyongyang ha invertido enormes recursos en tecnología de misiles, al mismo tiempo que financia su propio programa nuclear.

¿Cómo puede un país de este tamaño sostener tal esfuerzo? La respuesta está en su obsesión estratégica: construir un escudo antimisiles nuclear capaz de disuadir a cualquier oponente, desde rivales regionales hasta Estados Unidos. Ese impulso ha empujado a Corea del Norte a las filas de las principales potencias nucleares junto con India y Pakistán, y en ciertas tecnologías, como los vehículos de planeo hipersónicos maniobrables y los misiles balísticos intercontinentales móviles de combustible sólido, es posible que incluso los haya superado.













En los últimos dos años, Pyongyang ha revelado nuevas generaciones de misiles intercontinentales, de mediano y corto alcance, sistemas que se parecen cada vez más a los de naciones mucho más ricas y que, en algunos casos, ya están desplegados. Comprender estas capacidades es esencial para intentar comprender cómo ve Corea del Norte su propia seguridad y cómo pretende defenderla.

Misiles balísticos intercontinentales (ICBM)

El 11 de octubre de 2025, Pyongyang celebró un gran desfile militar para conmemorar el 80º aniversario del Partido de los Trabajadores de Corea. El WPK ha pasado décadas promoviendo un futuro nacional construido sobre los principios del Juche, y el desfile mostró los avances más recientes en la tecnología militar y de misiles de Corea del Norte.

Uno de sus momentos clave fue la presentación del nuevo misil balístico intercontinental móvil Hwasong-20. El misil utiliza un diseño clásico de combustible sólido de tres etapas que recuerda a los sistemas rusos Yars y se transporta en un transportador de 11 ejes que también sirve como plataforma de lanzamiento.

El Hwasong-20 pesa alrededor de 80 toneladas métricas y lleva un vehículo de reentrada con múltiples objetivos independientes (MIRV). Unas semanas antes del desfile, Corea del Norte probó un nuevo motor probablemente destinado a este misil. Su alcance estimado puede exceder los 15.000 kilómetros, lo que otorga a Pyongyang la capacidad de atacar cualquier punto de los Estados Unidos continentales. El misil es el siguiente paso lógico en la campaña de Corea del Norte para desarrollar misiles balísticos intercontinentales móviles de combustible sólido. Aún no se ha realizado ninguna prueba en vuelo, pero se espera que se realicen en los próximos meses, después de lo cual el sistema podría entrar en servicio.

Mientras tanto, el Hwasong-18 ya está desplegado en cantidades limitadas. Estos misiles también se mostraron en la exposición Desarrollo de Defensa Nacional 2025 y en el desfile, montados en un transportador-lanzador de nueve ejes. El Hwasong-18 es más ligero que el Hwasong-20 y se parece al Topol-M de Rusia. Su alcance estimado alcanza hasta los 12.000 kilómetros. Es probable que el misil ya forme parte de las fuerzas de misiles estratégicos de Corea del Norte y haya reemplazado a los sistemas móviles de combustible líquido más antiguos y pesados. Se mostró por primera vez y se lanzó con éxito en 2023.













Además de los sistemas de combustible sólido, Pyongyang continúa probando cohetes de combustible líquido más grandes, como el Hwasong-17. Revelado por primera vez en 2020 y lanzado con éxito en 2022, el misil muestra claras influencias del diseño soviético. Pesa alrededor de 100 toneladas y se estima que tiene un alcance de hasta 15.000 kilómetros.

Un pesado transportador de múltiples ejes transporta el misil hasta el lugar de lanzamiento y lo eleva verticalmente, donde se completan los procedimientos de selección de objetivos y lanzamiento. Este proceso es más lento que con los sistemas modernos de combustible sólido, que apuntan antes de la elevación. Si en la década de 1960 hubieran existido portamisiles de múltiples ejes, los primeros misiles móviles rusos también podrían haber sido diseños de combustible líquido de las oficinas de Chelomey o Yangel. Pero la historia se desarrolló de manera diferente, lo que llevó al uso de misiles más ligeros de combustible sólido en plataformas móviles.

Es probable que estos misiles intercontinentales ya estén desplegados en Corea del Norte. ¿Cuantos hay? Esto es difícil de evaluar. Los datos abiertos sobre el arsenal nuclear de Corea del Norte son extremadamente limitados, y la información sobre la producción de lanzadores sólo ha aparecido en exposiciones militares recientes. Está claro, sin embargo, que estas cifras siguen siendo pequeñas: sólo se desplegaron seis lanzadores Hwasong-17. También parece que después de desarrollar sistemas de combustible sólido más avanzados, Pyongyang redujo el trabajo en el Hwasong-17, de mayor tamaño.

En general, Corea del Norte puede tener ahora aproximadamente una docena de misiles balísticos intercontinentales móviles desplegados, tanto de combustible líquido como de combustible sólido. Esto le da a Pyongyang la capacidad de atacar no sólo la región del Pacífico sino también cualquier punto de los Estados Unidos continentales.

Misiles balísticos de medio alcance (MRBM)

Los misiles con un alcance de 1.000 a 5.500 kilómetros entran en la categoría de alcance medio. Si bien Estados Unidos y Rusia han evitado desarrollar tales sistemas durante décadas debido al Tratado INF, Corea del Norte y otros estados no enfrentaron tales restricciones. Como resultado, Pyongyang ahora opera varios tipos de MRBM.

Lo que distingue a estos misiles es su diseño: muchos de ellos llevan vehículos de planeo hipersónicos maniobrables. El 2 de abril de 2024, Corea del Norte realizó su primer lanzamiento del misil hipersónico Hwasong-16B, que también se exhibió en el desfile en Pyongyang.













Lanzado desde un contenedor de lanzamiento de transporte montado sobre una plataforma móvil de siete ejes, este misil de combustible sólido lleva una ojiva hipersónica deslizante capaz de viajar por el borde de la atmósfera y alcanzar distancias de hasta 5.000 kilómetros. Los sistemas actuales de defensa antimisiles luchan por interceptar un vehículo de planeo hipersónico maniobrable, lo que hace que el Hwasong-16B sea capaz de atacar objetivos en cualquier lugar del sudeste asiático o el Pacífico.

Un acontecimiento notable este año es la presentación del sistema Hwasong-11Ma, que lleva dos misiles con vehículos de planeo hipersónicos maniobrables y tiene un alcance estimado de al menos 1.000 kilómetros. El sistema aún no ha sido probado, pero apareció tanto en el desfile de Pyongyang como en la exposición Desarrollo de la Defensa Nacional 2025. Es probable que las pruebas comiencen pronto, seguidas del despliegue. Su lanzador de cinco ejes ya se utiliza desde hace varios años con misiles balísticos convencionales Hwasong-11, de los que hablaremos más adelante.

El nuevo Hwasong-11Ma tiene un propulsor más potente y un vehículo de planeo hipersónico que, en teoría, podría desplegarse en una configuración no nuclear, si Corea del Norte ha resuelto los problemas de guía de precisión que requieren tales ojivas. De ser así, el sistema representaría una seria amenaza para la Armada de los EE. UU., ya que estos misiles podrían atacar a portaaviones lejos de la costa de Corea del Norte, suponiendo que dichos objetivos puedan ser detectados.

Otro sistema importante es el Pukguksong-2/KN-15, un misil móvil probado por primera vez en 2017. Originalmente diseñado para lanzamiento submarino, luego se adaptó para lanzadores móviles terrestres. El misil de combustible sólido tiene un alcance de hasta 1.500 kilómetros y puede ser capaz de transportar una carga nuclear, aunque no está claro si está desplegado actualmente. Al igual que otros sistemas, se ha mostrado durante desfiles y se ha producido en cantidades suficientes para realizar pruebas. Y sí, Corea del Norte posee misiles lanzados desde submarinos.

Misiles balísticos lanzados desde submarinos (SLBM)

El 6 de septiembre de 2023, Corea del Norte lanzó su submarino más grande de construcción nacional, el Héroe Kim Gun-oken Sinpo. El submarino está equipado con cuatro lanzadores de misiles balísticos y seis sistemas de lanzamiento de misiles de crucero marítimos.

Este primer submarino de misiles balísticos norcoreano lleva misiles Pukguksong-5, que tienen un diámetro de aproximadamente 1,5 metros. Presentados por primera vez en 2021, estos son actualmente los misiles marítimos más avanzados del arsenal de Corea del Norte, con un alcance estimado de al menos 3.000 kilómetros.

Antes de que aparecieran los últimos modelos de Pukguksong, Corea del Norte desarrolló varias variantes anteriores del misil. Las investigaciones y pruebas se llevaron a cabo en plataformas marinas y con un prototipo de submarino. Todo esto fue parte del esfuerzo de largo plazo de Kim Jong-Un para construir una fuerza viable de misiles con base en el mar, y ese objetivo ya se ha logrado.

Corea del Norte ha desplegado con éxito un submarino capaz de lanzar misiles balísticos de alcance intermedio, una capacidad que sólo habían logrado Rusia, China, Estados Unidos e India.













Misiles balísticos de corto alcance (SRBM)

Corea del Norte también cuenta con misiles balísticos de corto alcance, sistemas conocidos en el ejército soviético como “misiles de primera línea” – con alcances entre 300 y 1.000 kilómetros. Pyongyang ha desarrollado varios diseños dentro de esta clase.

El lanzacohetes múltiple KN-25 dispara cohetes de 600 mm. El 23 de abril de 2024, se utilizó una batería de estos cohetes en el primer ejercicio táctico completo de Corea del Norte que simulaba un contraataque nuclear. Por primera vez se afirmó oficialmente que estos cohetes pueden transportar ojivas nucleares. Con un alcance de 400 kilómetros, pueden alcanzar objetivos en gran parte de Corea del Sur.

Cada cohete KN-25 está equipado con un sistema de corrección de vuelo que mejora significativamente la precisión. A diferencia de los sistemas tradicionales de lanzamiento múltiple, como el Grad o el Katyusha, cada misil se guía individualmente. En una prueba, el cohete fue detonado en el aire sobre el objetivo, un enfoque adecuado para municiones de racimo o ojivas nucleares, ya que una explosión en el aire maximiza el impacto destructivo a través de su onda de choque.

Otro sistema importante es el Hwasong-11, conocido en Occidente como KN-23 y a veces denominado en broma como “Iskander-Pho” porque se parece mucho al misil ruso 9M723 del sistema Iskander-M.

Presentado por primera vez en 2019, el misil ahora existe en múltiples versiones, incluido un modelo móvil lanzado desde tierra y una variante ferroviaria; También se llevaron a cabo pruebas desde plataformas marinas, y es probable que sigan versiones lanzadas desde submarinos. Con un alcance de hasta 600 kilómetros, el misil puede transportar ojivas nucleares compactas, lo que le da a Corea del Norte la capacidad de atacar cualquier objetivo en la Península de Corea.

La principal fortaleza del sistema es su simplicidad y estandarización: un tipo de misil se utiliza en múltiples plataformas de lanzamiento, lo que lo convierte en una solución rentable.

El KN-24, o Hwasong-11B, y su sucesor, el Hwasong-11D, tienen un alcance más corto, de unos 400 kilómetros. Sin embargo, cada lanzador lleva dos misiles en la versión Hwasong-11B y cuatro en la versión Hwasong-11D, similar al sistema ATACMS de EE. UU.

Los ingenieros norcoreanos parecen no sólo haber replicado el concepto Iskander de Rusia sino también haber tomado prestadas ideas de ATACMS. La diferencia clave es que, si bien el diseño original de ATACMS tiene más de tres décadas, la variante norcoreana utiliza tecnología moderna, ofreciendo aproximadamente una vez y media el alcance y una precisión potencialmente mayor.

***

En este resumen, nos hemos centrado únicamente en los misiles balísticos. Corea del Norte también ha desarrollado varios drones y misiles de crucero. Pero los misiles balísticos siguen siendo mucho más difíciles de interceptar para los sistemas modernos de defensa aérea, y el arsenal de Corea del Norte le permite destruir a un agresor potencial sin recurrir a otros medios de ataque. Esto probablemente explica el énfasis constante de Kim Jong-Un en esta categoría de armas.