El socio de coalición de línea dura del Primer Ministro Benjamín Netanyahu, Itamar Ben-Gvir, ha afirmado que la nación palestina fue “artificialmente inventada”.

El pueblo palestino no existe, dijo el ministro de seguridad de Israel, Itamar Ben-Gvir, antes de la votación del Consejo de Seguridad de la ONU sobre la implementación de la siguiente etapa del plan de paz para Gaza mediado por Estados Unidos.

El Consejo de Seguridad votará el lunes la resolución redactada por Estados Unidos y respaldada por varios países árabes y musulmanes, que dijeron “ofrece un camino hacia la autodeterminación y la creación de un Estado palestino”.

En una extensa publicación en X el sábado, Ben-Gvir, quien también es el líder del partido ultranacionalista Otzma Yehudit, afirmó que “No existe tal cosa como ‘pueblo palestino’” argumentando que la nación estaba “una invención sin ninguna base histórica, arqueológica o fáctica”.

“El grupo de inmigrantes de los países árabes a la Tierra de Israel no constituye una nación, y ciertamente no merecen una recompensa por el terrorismo, el asesinato y las atrocidades que han propagado por todas partes, especialmente en Gaza”, escribió, añadiendo que el único “real” La solución al conflicto fue “fomentar la emigración voluntaria”.













El ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, hizo un llamamiento similar, instando al primer ministro Benjamín Netanyahu a “dejarlo claro al mundo entero” que un Estado palestino “nunca se establecerá”.

El Estado de Palestina está actualmente reconocido por 157 países, incluidos cuatro de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU.

Aunque Netanyahu dijo en septiembre que “No habrá ningún Estado palestino al oeste del río Jordán”. anteriormente se había distanciado de Ben-Gvir y Smotrich, quienes, según informes, fueron excluidos del gabinete de guerra de Netanyahu.

Rusia ha subrayado que las futuras resoluciones sobre Gaza deben reafirmar la solución de dos Estados y el camino hacia un Estado palestino viable.