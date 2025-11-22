El rapero de 26 años que ‘secuestró y golpeó a un fan adolescente que intentó tomarle una foto’ fue acusado después de que la policía allanó la casa de la estrella.

Un RAPERO que supuestamente secuestró y golpeó a un fan adolescente que intentaba tomarle una foto ha sido acusado.

Zola, cuya música ha conseguido millones de oyentes, se encuentra en prisión preventiva junto con otras tres personas por secuestro y violencia agravada.

Los cargos completos incluyen posesión no autorizada de un arma, daño a la propiedad, agresión agravada, secuestro y robo.

Según los informes, las violentas agresiones tuvieron lugar en la casa del rapero en Le Pin Seine-et-Marne.

El fiscal Jean-Baptiste Bladier dijo que un grupo de fanáticos se presentó el 6 de noviembre con la esperanza de tomar una rápida quebrar de la estrella.

Afirma que un hombre “encapuchado y claramente armado” salió de la propiedad y provocó que los fanáticos huyeran.

Según Bladier, uno de ellos, que permaneció en el lugar, fue “inmediatamente objeto de violencia” por parte del rapero.

Alegó que la víctima estuvo cautiva en la casa de Zola, donde recibió puñetazos, patadas, insultos y amenazas verbales.

Luego, la víctima fue “obligada a desvestirse” antes de quemarle la ropa.

Zola y su séquito supuestamente le dieron una paliza salvaje, incluso poniéndole una pistola en la boca, según el relato.

Bladier afirmó que el músico “mencionó el origen étnico de la víctima” y le dijo que no temiera por su vida “ya que no querían ir a prisión por un hombre blanco”.

Antes de que terminara, el grupo supuestamente le robó el teléfono y la tarjeta bancaria, un final sombrío para una terrible experiencia de dos horas.

Luego, Zola y los matones supuestamente llevaron al aterrorizado fan de regreso a su vehículo destrozado, con los neumáticos cortados y el espejo roto, y le advirtieron que no acudiera a la policía.

Según los informes, la víctima se refugió con familiares que vivían cerca y estuvo sin trabajar durante seis días debido a sus heridas.

Se entiende que fue suspendido por otros 35 días debido a problemas mentales.

