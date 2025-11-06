El rapero Namewee lanza NUEVA CANCIÓN mientras está detenido por el asesinato de la modelo y estrella de Onlyfans Iris Hsieh encontrada muerta en el baño

El rapero DESGRACIDO Namewee ha desairado a su amiga de OnlyFans, Iris Hsieh, cuando lanzó una nueva canción mientras estaba detenido por su presunto asesinato.

El rapero malasio fue capturado por la policía a principios de esta semana y ha sido puesto en prisión preventiva durante seis días para ayudar con las investigaciones.

La causa de la muerte de Iris Hsieh se consideró inicialmente un ataque cardíaco, pero desde entonces ha sido reclasificada como asesinato.

La glamorosa enfermera convertida en modelo fue encontrada en la bañera de una habitación de hotel en Kuala Lumpur, Malasia, el 22 de octubre por su amiga Namewee, cuyo verdadero nombre es Wee Meng Chee.

Desde detrás de las rejas, Namewee ha lanzado una nueva canción titulada “Very Shaui” que se traduce como “Muy guapo”.

El tema, que se lanzó el miércoles 5, es una antigua demostración grabada en 2014.

La canción apareció en Spotify y coincidió con el día en que el rapero se entregó a las autoridades, según China Press.

Se cree que el lanzamiento de la canción estaba programado con anticipación, en lugar de ser un movimiento táctico de relaciones públicas.

El jefe de policía de Dang Wangi, ACP Sazalee Adam, confirmó previamente que Namewee estaba vinculado con la muerte de la modelo.

El sospechoso del asesinato afirmó que encontró a Iris, de 31 años, inconsciente e intentó realizarle reanimación cardiopulmonar, pero finalmente se vio obligado a llamar a una ambulancia alrededor de las 12:30 p.m.

La pareja estaba programada para reunirse para discutir una próxima sesión musical, pero él alertó a las autoridades cuando descubrió que ella había muerto trágicamente.

Después de encontrar a Iris, Namewee fue arrestado por separado por posesión de drogas y dio positivo en anfetaminas, metanfetamina, ketamina y THC.

El productor negó haber consumido drogas en un comunicado en Instagram y calificó las afirmaciones de “infundadas”.

Antes de que el rapero fuera encarcelado, Chris, el manager del influencer taiwanés, acusó a Namewee de ocultar la verdad sobre su muerte.

Exigió saber si el rapero “indujo, engañó u obligó” a Iris a tomar alguna sustancia.

Los amigos de Iris han negado ferozmente los rumores de que ella era una escort y consumía drogas con frecuencia en un establecimiento específico.

Chris también afirmó que nunca vio a Iris consumir drogas.

En un comunicado, habló previamente directamente con el productor musical: “Darás una explicación clara de estas preguntas, no habrá lugar para eludir.

“¿Qué estás ocultando? ¿Cuánta verdad más has dejado sin decir?”

El hombre de 42 años confesó que cooperaría plenamente con la investigación sobre el asesinato de Iris, pero niega haber actuado mal.

Los oficiales están esperando un informe post mortem y toxicológico completo antes de revelar la causa oficial de su muerte.

The Sun informó anteriormente que los padres de Iris estaban sorprendidos de que su muerte fuera considerada un ataque cardíaco; vivía un estilo de vida muy saludable y activo; no podían creer que hubiera muerto.

Iris era una estrella de las redes sociales, una cuidadora capacitada de Taichung, Taiwán, con más de 500.000 seguidores y fue apodada la “Diosa Enfermera”.

También participó activamente en plataformas de suscripción para adultos y se informó que tenía relaciones con empresarios adinerados.

Namewee se hizo un nombre con una serie de melodías controvertidas; Fue arrestado en 2016 por su video musical, Oh My God, luego de quejas de que era una falta de respeto al Islam.

También publicó temas burlándose de los nacionalistas chinos e incluso se le prohibió ingresar a China.