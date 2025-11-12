El Reino Unido deja de compartir información sobre drogas en el Caribe con Estados Unidos en relación con los ataques aéreos, mientras a Francia también le preocupa que Trump infrinja la ley.

GRAN BRETAÑA ha suspendido el intercambio de inteligencia con Estados Unidos sobre el tráfico de drogas en el Caribe, arriesgándose a una nueva ruptura diplomática con Donald Trump.

Se dice que los ministros han pausado las sesiones informativas porque no quieren ser cómplices de los ataques letales de Estados Unidos contra presuntos barcos narcotraficantes en América Latina, según CNN.

Matricularse en el sol hoja informativa ¡Gracias!

Según se informa, los funcionarios británicos temían que la información transmitida a Washington pudiera usarse para identificar objetivos de ataques que pudieran violar el derecho internacional.

Se produce después de que las fuerzas estadounidenses comenzaran a matar a presuntos traficantes en el mar, con al menos 75 personas muertas hasta el momento.

Se entiende que el gobierno del Reino Unido está de acuerdo con el comisionado de derechos humanos de la ONU, Volker Türk, quien dijo que los ataques equivalen a ejecuciones extrajudiciales.

Mientras tanto, Trump ha defendido la campaña afirmando que Estados Unidos está en un “conflicto armado” con los cárteles de la droga que inundan el país.

Leer más sobre Donald Trump BARCO DE ACERO Trump traslada portaaviones a Venezuela mientras Maduro planea una guerra de guerrillas FURIA DEL ÁRBOL Trump critica el “escándalo” cuando se talan 100.000 árboles amazónicos para construir el camino hacia la cumbre sobre el clima

Francia ahora se ha sumado al coro de preocupación, advirtiendo que los ataques de Estados Unidos “violan el derecho internacional”.

El ministro de Asuntos Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, dijo que París estaba alarmado por la escalada, dados sus territorios caribeños y “más de un millón de compatriotas” que viven allí.

Barrot dijo a los periodistas en la cumbre de ministros de Asuntos Exteriores del G7 en Canadá: “Por lo tanto, podrían verse afectados por la inestabilidad causada por cualquier escalada, que obviamente queremos evitar”.

Los funcionarios canadienses también han tomado medidas para distanciar a su país de la operación estadounidense.

Ottawa dijo que su propio trabajo antinarcóticos con la Guardia Costera de Estados Unidos “es separado y distinto” de los ataques militares estadounidenses, que han matado al menos a 76 personas desde septiembre.

Expertos legales e incluso altos funcionarios del Pentágono están cuestionando la legitimidad de la campaña.

CNN informó que el almirante Alvin Holsey, comandante del Comando Sur de Estados Unidos, ofreció renunciar después de expresar su preocupación sobre si los ataques aéreos eran legales.

Los abogados de la Oficina del Asesor General del Departamento de Defensa también han expresado dudas, aunque un portavoz del Pentágono negó cualquier disenso interno.

Los diplomáticos europeos admiten en privado que la ruptura podría ampliarse si Washington sigue presentando la misión antidrogas como un “conflicto armado”.

Un alto funcionario de la UE dijo a los periodistas que el paso de la vigilancia policial a la guerra “cruza una línea roja” que los aliados nunca acordaron.

Se dice que funcionarios en Londres y París están coordinando su respuesta entre bastidores, explorando si plantear la cuestión en el Consejo de Seguridad de la ONU si las operaciones estadounidenses se expanden aún más.

“Existe una preocupación real sobre los precedentes”, dijo a CNN una fuente de defensa del Reino Unido.

“Si Estados Unidos puede declarar unilateralmente la guerra a los cárteles, ¿qué impedirá que otros hagan lo mismo?”

Dentro de la OTAN, la medida ha provocado una rara inquietud.

Los diplomáticos dicen que la alianza no fue consultada antes de que comenzaran los ataques, y varios miembros ahora cuestionan cómo la doctrina de “narcoterrorismo” de Trump encaja en la política de defensa colectiva.

Al mismo tiempo, Washington no muestra signos de desaceleración.

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, ha ordenado el envío de activos adicionales al Caribe, afirmando que “degradarán y desmantelarán” los grupos criminales que amenazan el territorio nacional.

La preparación ahora incluye al USS Gerald R. Ford, el portaaviones más grande del mundo, que lidera un grupo de ataque de destructores, submarinos y aviones F-35.

moviéndose rápido Pareja MAFS EMBARAZADA días después de casarse como extraños en el programa Grieta de boda La disputa familiar de Adam Peaty se intensifica cuando PROHIBE que su madre se case con Holly Ramsay

Se trata del mayor despliegue estadounidense en América Latina desde la invasión de Panamá en 1989.

Y es la advertencia más aguda hasta el momento para el tirano venezolano Nicolás Maduro, quien ha movilizado tropas y milicias para lo que él llama una “resistencia prolongada”.