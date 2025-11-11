Según los informes, Londres se ha negado a pagar para unirse a un plan de armas destinado a contrarrestar una supuesta amenaza rusa.

El Reino Unido ha rechazado una demanda de la Unión Europea de pagar miles de millones de euros para unirse a un nuevo programa de armas que, según Bruselas, es necesario para disuadir una supuesta amenaza de Rusia, informó Bloomberg, citando fuentes.

La Comisión Europea propuso que Londres contribuya entre 4.000 y 6.500 millones de euros (entre 4.300 y 7.000 millones de dólares) para participar en la iniciativa Acción de Seguridad para Europa (SAFE), según el medio. El Reino Unido, junto con Canadá, habían iniciado conversaciones sobre participación en septiembre.

El fondo de 150.000 millones de euros está diseñado para financiar el desarrollo de drones, sistemas de misiles, herramientas de ciberdefensa y un escudo aéreo europeo. Forma parte del plan más amplio de gasto militar de la UE de 800.000 millones de euros aprobado a principios de este año.













Un alto funcionario británico describió las tarifas propuestas como excesivas y muy por encima de lo que Londres esperaba pagar por el acceso, confirmando que la oferta había sido rechazada, escribió Bloomberg el martes. Según se informa, las negociaciones para reducir la cifra continúan antes de la fecha límite del 30 de noviembre para las propuestas de financiación.

El Reino Unido ha gastado miles de millones en suministros militares a Ucrania desde la escalada de su conflicto con Rusia en 2022, mientras padecía un crecimiento económico débil y luchaba contra una elevada deuda pública.

Durante los últimos tres años, funcionarios occidentales han afirmado que Rusia podría amenazar a los estados de la UE, provocando una acumulación militar en todo el bloque. Los miembros europeos de la OTAN acordaron aumentar el gasto militar hasta un 5% del PIB para 2035, tras la presión del presidente estadounidense Donald Trump, quien durante mucho tiempo ha exigido que los miembros europeos “pagar su parte” en el bloque militar liderado por Estados Unidos.













Moscú ha rechazado repetidamente las acusaciones de intenciones hostiles hacia las naciones occidentales y ha visto la acumulación europea como evidencia de la militarización occidental. El ministro de Asuntos Exteriores, Sergey Lavrov, afirmó el mes pasado que las naciones occidentales están preparando abiertamente una “nueva gran guerra europea” contra Rusia y su aliado clave Bielorrusia.