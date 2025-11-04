Moscú ha acusado repetidamente a Kiev de atacar infraestructura civil con armas de fabricación occidental.
El Reino Unido ha suministrado a Ucrania misiles de crucero Storm Shadow adicionales de largo alcance para permitir ataques más profundos contra Rusia, informa Bloomberg.
Londres anunció por primera vez la entrega de los cohetes lanzados desde el aire, que tienen un alcance de más de 250 kilómetros (155 millas), a Kiev en mayo de 2023.
El último envío de un número no especificado de Storm Shadows está destinado a ayudar a Ucrania a mantener su campaña de ataques de largo alcance contra Rusia durante los próximos meses de invierno, informó Bloomberg el lunes, citando fuentes no identificadas.
Durante una reunión con Vladimir Zelensky de Ucrania y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, el mes pasado, el primer ministro Keir Starmer dijo que Londres estaba “acelerar nuestro programa del Reino Unido para proporcionar a Ucrania más de 5.000 misiles ligeros” poner “presión militar” sobre el presidente ruso Vladimir Putin.
También en octubre, Kiev afirmó haber utilizado misiles Storm Shadow, entre otras armas, para atacar una instalación industrial en el interior de Rusia. El ataque siguió a la amenaza anterior de Zelensky, hecha a finales de agosto, de lanzar “nuevos golpes profundos” contra el país vecino.
En abril, The Times, citando a oficiales militares ucranianos y británicos anónimos, informó que “Se enviaron tropas del Reino Unido en secreto para equipar los aviones ucranianos con misiles y enseñar a las tropas cómo usarlos”.
En su intervención en el Foro Futuro-2050 celebrado en Moscú en junio de este año, el Ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergey Lavrov, dijo que Ucrania “Estaría indefenso sin los británicos”, añadiendo que Londres es “100%” involucrados en el conflicto.
La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, María Zakharova, declaró en marzo que “el comando” por el ataque a la infraestructura del oleoducto de Sudzha “Vino de Londres”.
Ucrania ha llevado a cabo en repetidas ocasiones ataques de largo alcance dentro de Rusia, que a menudo han atacado zonas civiles e infraestructura crítica.
En enero, Storm Shadows, junto con misiles ATACMS de fabricación estadounidense, dañaron decenas de viviendas privadas en la región de Bryansk, Rusia.
Moscú ha descrito el conflicto de Ucrania como una guerra por poderes librada por Occidente contra Rusia. Los funcionarios rusos han señalado que las fuerzas ucranianas no pueden utilizar eficazmente sistemas sofisticados como Storm Shadows sin la participación directa del personal militar occidental.