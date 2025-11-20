El sonriente ‘carnicero de Bucha’ ruso que dirigió la matanza de civiles ucranianos DESENMASCARADO mientras la investigación ‘llega hasta Putin’

Un cabecilla de la masacre de Bucha ha sido desenmascarado, pero es sólo la “punta del iceberg”, dicen los conocedores.

Yurii Vladimirovich Kim ha recibido la primera notificación de sospecha de su tipo por la creciente evidencia de que estaba detrás de viles matanzas cometidas por su escuadrón.

Matricularse en el sol hoja informativa ¡Gracias!

Los investigadores advierten que ahora están “ascendiendo en la cadena de mando”, lo que finalmente podría llevar a Vladimir Putin a rendir cuentas.

Jeremy Pizzi, asesor legal de Global Rights Compliance (GRC), dijo a The Sun: “Este escudo de inmunidad frente a procedimientos extranjeros sobre crímenes internacionales fundamentales dejará de proteger a Putin una vez que deje el cargo”.

Bucha sufrió una de las atrocidades más horribles de la guerra: se encontraron más de 450 cadáveres, incluidos nueve niños y 73 civiles, en toda la ciudad cuando las bárbaras fuerzas rusas se retiraron en 2022.

La policía ucraniana recuperó casi 40 cadáveres en una sola calle.

KREMLIN BRITÁNICO El traidor pro-Putin se convierte en el primer británico en enfrentar cargos por crímenes de guerra en Ucrania FRÍO AMARGO La ‘última tirada de dados’ de Putin antes de que las tropas se enfrenten a un brutal invierno de -30 °C en las trincheras

Muchas de las víctimas fueron encontradas con las manos atadas a la espalda y con heridas de bala en la cabeza.

Otros fueron descubiertos desmembrados, despojados del cuero cabelludo, decapitados o incluso con los ojos y la lengua arrancados por los rusos.

Las víctimas de la ciudad cercana a Kiev se enfrentaron a torturas, violencia sexual y ejecuciones durante casi un mes de ocupación rusa en las primeras semanas de la guerra.

La ONU dijo que las víctimas de violencia sexual tenían edades comprendidas entre los cuatro y los 82 años.

La mayoría de los llamados Carniceros de Bucha siguen vivos y libres.

La fundación de derecho internacional GRC ha estado ayudando a la misión de Ucrania para rastrear a estos psicópatas –y a todos los que están detrás de las atrocidades en la nación devastada por la guerra– y llevarlos ante la justicia.

Por primera vez, se ha emitido una “notificación de sospecha” contra un comandante sospechoso de ser la fuerza impulsora de los brutales asesinatos en la masacre de Bucha.

Se cree que el sonriente Kim, comandante de un pelotón de la 76.ª División Aérea, ordenó a sus tropas matar intencionalmente a civiles y tratar a otros de manera inhumana.

Los investigadores dicen que la evidencia muestra múltiples casos en los que Kim ordenó a sus fuerzas cazar, dañar y matar a personas percibidas como apoyando o ayudando a las fuerzas armadas o de seguridad ucranianas.

Se afirma que el monstruo, de 28 años, ordenó a sus subordinados que quemaran cuerpos para ocultar sus crímenes.

Pizzi dijo que la notificación se dio después de que se construyera un caso utilizando testimonios de testigos, reconstrucciones de la escena del crimen, desfiles de identidad, análisis forense e inteligencia de fuente abierta.

Le dijo a The Sun: “Este aviso de sospecha se refiere a la supuesta responsabilidad de un comandante por ordenar y consentir que sus tropas cometieran crímenes violentos.

“Constituye un recordatorio de que quienes ocupan puestos de autoridad pueden ser considerados responsables sin importar si estuvieron presentes en la escena literal del crimen.

“Sirve como piedra angular para ascender en la cadena de mando hacia todos los responsables de diseñar e implementar planes y políticas criminales.

“Los funcionarios rusos de alto nivel deberían sentirse muy preocupados”.

Se alega que Kim es responsable de 17 asesinatos y cuatro casos de malos tratos cometidos intencionalmente por fuerzas bajo su mando.

Los investigadores dicen que la naturaleza “metódica y sistémica” de los crímenes en Bucha y sus paralelos en otras regiones sugiere que eran parte de un “plan criminal nacional” dirigido por altos funcionarios, incluido el círculo íntimo de Putin.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, pidió anteriormente juicios al estilo de Nuremberg para los perpetradores.

Pizzi añadió: “Seguimos en la punta del iceberg en lo que respecta a los procesos judiciales ucranianos.

“La escala de criminalidad en todo el territorio de Ucrania es tan vasta que a las autoridades ucranianas les ha llevado mucho tiempo procesar las pruebas disponibles.

“Ahora podemos ver los resultados iniciales de esta ardua tarea, donde comenzamos a ir más allá de los perpetradores directos y evaluar la responsabilidad de quienes están al mando que idean, ordenan e implementan planes y políticas criminales”.

El aviso a Kim, emitido por la Oficina del Fiscal General de Ucrania y la Policía Nacional de Ucrania, ahora allana el camino para atrapar a los secuaces de Vlad.

Pizzi dijo que si bien el propio Putin tiene inmunidad ante procedimientos internos relacionados con crímenes internacionales como jefe de Estado en ejercicio, el tirano será vulnerable desde el momento en que renuncie.

VER CLARAMENTE Un mecánico revela un botón ‘secreto’ que descongelará tus ventanas aún más rápido bailando el vals La declaración completa de La Voix mientras la estrella lesionada se ve obligada a retirarse de Strictly

Y añadió: “Ucrania tiene pleno derecho a investigar a fondo la supuesta responsabilidad de Putin en atrocidades masivas a fin de prepararse para el momento en que las inmunidades dejen de proporcionarle un escudo.

“Este escudo de inmunidad frente a procedimientos extranjeros sobre crímenes internacionales fundamentales dejará de proteger a Putin una vez que deje el cargo”.