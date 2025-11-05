El tercer aeropuerto europeo CIERRE por el misterioso avistamiento de un dron después del caos de los vuelos

Un importante aeropuerto europeo se ha visto obligado a suspender sus operaciones debido a la aparición inusual de otro dron en las cercanías.

El aeropuerto más grande de Lituania fue cerrado esta mañana en el tercer caso grave de caos con drones en todo el continente.

Un portavoz del aeropuerto de Vilnius en la capital de Lituania dijo: “La información preliminar indica que la decisión de restringir el espacio aéreo se tomó después de que se detectara un dron dentro del área del aeropuerto de Vilnius”.

Se produce cuando dos de los principales aeropuertos internacionales de Bélgica también fueron paralizados ayer por la tarde por drones sospechosos.

Se suspendió todo el tráfico aéreo en el aeropuerto de Bruselas, en la capital, y en el aeropuerto de Lieja, en el este.

El aeropuerto se cerró como medida de seguridad, aunque algunos aviones fueron desviados al aeropuerto de Lieja, un aeropuerto cercano más pequeño.

Sin embargo, eso también se cerró poco después cuando también se vieron drones en las instalaciones.

Verwilligen explicó: “Cuando se detecta un dron, el procedimiento estándar es detener los vuelos durante al menos 30 minutos, para dar tiempo a las comprobaciones necesarias y garantizar que no se produzcan más sobrevuelos no deseados.

“Eso es lo que pasó aquí”.

Un portavoz del aeropuerto de Bruselas dijo anteriormente: “Actualmente no hay vuelos aterrizando ni despegando”.

El aeropuerto de Vilna ha experimentado una cantidad significativa de cierres en los últimos meses debido a extraños objetos voladores en el cielo.

Globos llenos de miles de cigarrillos causaron caos en Lituania después de cruzar flotando la frontera con Bielorrusia, lo que obligó al cierre del aeropuerto de Vilnius.

Las autoridades quedaron atónitas el domingo por la noche cuando se vieron 25 globos meteorológicos gigantes a la deriva en el espacio aéreo lituano, lo que provocó una alerta a gran escala por parte del Centro Nacional de Gestión de Crisis.

Dos de los globos llenos de helio volaron directamente sobre el aeropuerto, cancelando vuelos y provocando caos en el tráfico aéreo.

Las autoridades cerraron inmediatamente el aeropuerto como medida de precaución, lo que provocó la cancelación de 30 vuelos y arruinó los planes de viaje de 6.000 pasajeros.

Un portavoz del aeropuerto de Vilna dijo: “El cierre provocó la cancelación de 30 vuelos, lo que puso en pausa los planes de viaje de 6.000 pasajeros”.

Advirtieron que los retrasos podrían continuar hasta el lunes mientras las cuadrillas trabajaban para despejar los cielos.

La extraña violación del espacio aéreo generó temores de una participación rusa, y los investigadores señalaron a la vecina Bielorrusia, un país gobernado por Alexander Lukashenko, uno de los aliados más cercanos de Vladimir Putin.

Lukashenko, que ha gobernado Bielorrusia con mano de hierro durante más de 30 años, depende en gran medida del apoyo político y financiero de Moscú.

Anteriormente permitió que Rusia utilizara territorio bielorruso para enviar tropas a Ucrania durante la invasión de 2022.

Según los informes, los misteriosos globos estaban llenos de paquetes de cigarrillos falsificados y se cree que forman parte de una operación de contrabando transfronterizo.

Las autoridades dicen que los artículos fueron liberados desde Bielorrusia y transportados por el viento a Lituania, una flagrante violación del espacio aéreo internacional.

El Centro Nacional de Gestión de Crisis dijo que la intrusión estaba siendo tratada como una violación de seguridad grave.

El caos en el espacio aéreo se produce en medio de crecientes tensiones en toda Europa, con una serie de incursiones con aviones no tripulados en los últimos meses que también se sospecha que tienen vínculos con Rusia.

Los principales aeropuertos de todo el continente han enfrentado interrupciones similares, aunque el Kremlin ha negado cualquier participación en incidentes recientes.