Se ha revelado que un BRITÁNICO acusado de crímenes de guerra con las fuerzas rusas en Ucrania había respaldado públicamente el asesinato a sangre fría de prisioneros de guerra desarmados.

El ex funcionario Graham Phillips, de 46 años, también pidió la muerte de cualquiera que diga “¡Eslava Ucrania!”. – que incluye al rey Carlos y a los últimos cuatro primeros ministros británicos.

La frase significa Gloria a Ucrania y es un grito de resistencia contra la invasión del tirano Vladimir Putin.

The Sun puede revelar que Phillips compartió películas de soldados rusos matando a tiros a un cautivo desarmado, Oleksandr Matsievsky, en 2022, y sus publicaciones parecen respaldar el asesinato.

Debajo de uno de ellos escribió en inglés: “Imagínense ahora si todos los que repitieran consignas nazis fueran tratados con tanta eficacia…”.

Anoche, Phillips, que creció en Nottinghamshire, repitió su retorcida propaganda de Putin, afirmando: “Cualquiera que diga Slava Ucrania es un cabrón que celebra los nazis”.

Se produce después de que The Sun revelara que Phillips se enfrenta a una investigación por crímenes de guerra de la Policía Metropolitana por presunto abuso de un prisionero de guerra y un incidente en el que los cerdos se comieron los restos de soldados ucranianos.

Se sospecha que violó la Convención de Ginebra al filmarse a sí mismo burlándose del prisionero de guerra británico herido Aiden Aslin en 2022.

El secretario de Defensa, John Healey, prometió localizar a Phillips para que pudiera “tomar las medidas adecuadas”.

Phillips publicó una imagen de nuestra portada en las redes sociales, bromeando con sus seguidores: “Los firmaré cuando regrese al Reino Unido para ser Primer Ministro”.

También comentó sobre nuestra cobertura, diciendo: “Al menos en el artículo mis palabras están presentadas con precisión sobre este asunto”.

Phillips, que tiene asilo político en Rusia, afirmó anoche que es inocente y dijo: “Nunca he cometido ningún delito, ni guerra ni de otro tipo, y estoy dispuesto a defender todo lo que he hecho”.