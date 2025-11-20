Home Internacionales El traidor británico pro-Putin respaldó el asesinato a sangre fría de prisioneros...

El traidor británico pro-Putin respaldó el asesinato a sangre fría de prisioneros de guerra desarmados y pidió la muerte de cualquiera que diga “Eslava Ucrania”

By
Jonathan Burgos
-
4
0
El traidor británico pro-Putin respaldó el asesinato a sangre fría de prisioneros de guerra desarmados y pidió la muerte de cualquiera que diga "Eslava Ucrania"


Se ha revelado que un BRITÁNICO acusado de crímenes de guerra con las fuerzas rusas en Ucrania había respaldado públicamente el asesinato a sangre fría de prisioneros de guerra desarmados.

El ex funcionario Graham Phillips, de 46 años, también pidió la muerte de cualquiera que diga “¡Eslava Ucrania!”. – que incluye al rey Carlos y a los últimos cuatro primeros ministros británicos.

El propagandista de Putin, Graham Phillips, en el centro, con tropas rusas.
Se ha revelado que el vil Phillips había respaldado públicamente el asesinato a sangre fría de prisioneros de guerra desarmados.Crédito: Instagram

La frase significa Gloria a Ucrania y es un grito de resistencia contra la invasión del tirano Vladimir Putin.

The Sun puede revelar que Phillips compartió películas de soldados rusos matando a tiros a un cautivo desarmado, Oleksandr Matsievsky, en 2022, y sus publicaciones parecen respaldar el asesinato.

Debajo de uno de ellos escribió en inglés: “Imagínense ahora si todos los que repitieran consignas nazis fueran tratados con tanta eficacia…”.

Anoche, Phillips, que creció en Nottinghamshire, repitió su retorcida propaganda de Putin, afirmando: “Cualquiera que diga Slava Ucrania es un cabrón que celebra los nazis”.

PLAN DE PAZ

El plan de paz secreto de Trump y Putin para Ucrania se revela como “Kiev abandonaría Donbass”

RÁPIDO NOCTURNO

Los aviones de la OTAN se agitaron y los aeropuertos cerraron en Polonia después del ataque ruso a Ucrania

Se produce después de que The Sun revelara que Phillips se enfrenta a una investigación por crímenes de guerra de la Policía Metropolitana por presunto abuso de un prisionero de guerra y un incidente en el que los cerdos se comieron los restos de soldados ucranianos.

Se sospecha que violó la Convención de Ginebra al filmarse a sí mismo burlándose del prisionero de guerra británico herido Aiden Aslin en 2022.

El secretario de Defensa, John Healey, prometió localizar a Phillips para que pudiera “tomar las medidas adecuadas”.

Phillips publicó una imagen de nuestra portada en las redes sociales, bromeando con sus seguidores: “Los firmaré cuando regrese al Reino Unido para ser Primer Ministro”.

También comentó sobre nuestra cobertura, diciendo: “Al menos en el artículo mis palabras están presentadas con precisión sobre este asunto”.

Phillips, que tiene asilo político en Rusia, afirmó anoche que es inocente y dijo: “Nunca he cometido ningún delito, ni guerra ni de otro tipo, y estoy dispuesto a defender todo lo que he hecho”.

El ex funcionario pidió la muerte de cualquiera que diga ‘¡Eslava Ucrania!’Crédito: Telegrama



Fuente

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here