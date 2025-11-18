El traidor pro-Putin se convierte en el primer británico en enfrentar cargos por crímenes de guerra en Ucrania después de filmar cerdos comiéndose a soldados muertos

Un ex funcionario que respalda al tirano Vladimir Putin se ha convertido en el primer británico en enfrentar cargos de crímenes de guerra por el conflicto de Ucrania.

El portavoz del Kremlin, Graham Phillips, de 46 años, está siendo investigado por el Equipo de Crímenes de Guerra de la Policía Metropolitana por violaciones de la Convención de Ginebra.

Incluyen filmar cerdos comiendo los restos de soldados ucranianos y maltratar al prisionero de guerra británico capturado Aiden Aslin, de 31 años.

Anoche, Phillips se regodeó ante The Sun sobre el video del cerdo, que publicó en línea en agosto de 2022.

En él, se filma a un soldado ruso recogiendo una tarjeta de identificación perteneciente a uno de los fallecidos antes de que Phillips pregunte: “¿Yuri está sabroso?”.

Phillips, hablando en ruso, añade: “¡Es un buffet! ¡Él también está comiendo! ¡Masticando, masticando y masticando! Ni siquiera son tímidos”.

Phillips no interviene e incluso animó a los cerdos, diciéndoles: “Comed, manteneos sanos”.

Luego dice triunfalmente: “Resulta que fue útil para alguien”.

Los soldados ucranianos llegaron a Donbass para asesinar… y terminaron siendo forraje para cerdos.

Phillips

Las grotescas imágenes han sido pasadas al Equipo de Crímenes de Guerra de la Met, que forma parte del SO15, el Comando Antiterrorista.

Anoche, un portavoz dijo que los agentes iniciaron una investigación en 2022 y estaban “en contacto” con la Fiscalía de la Corona.

Se dice que su investigación se centra en varias violaciones de la Convención de Ginebra y del derecho internacional.

El Comité Internacional de la Cruz Roja afirma que todas las partes en un conflicto “deben tomar todas las medidas posibles para evitar que los muertos sean despojados”.

El artículo 34 de la Convención de Ginebra también advierte: “Los restos de las personas que hayan muerto por razones relacionadas con la ocupación o que se encuentren detenidas como resultado de la ocupación o de las hostilidades… serán respetados”.

Anoche, Phillips, que está sancionado por el gobierno británico y vive en Mariupol, ocupada por Rusia, admitió desafiante haber filmado el vídeo de cinco minutos en Donbass.

Dijo: “¿Por qué debería haber intervenido en ese incidente con los cerdos? Esos soldados ucranianos vinieron a Donbass para asesinar a los civiles de Donbass, que quieren estar con Rusia, no ser parte del régimen nazi ucraniano. Terminaron convirtiéndose en carne de cerdo”.

Y añadió: “Podría decir que fueron cerdos que se comieron a los cerdos, pero eso sería un insulto para los cerdos”.

The Sun tiene entendido que la policía también está examinando denuncias de presuntos crímenes de guerra relacionados con la entrevista de Phillips con el prisionero de guerra británico Aiden Aslin, de 31 años.

El vídeo de 44 minutos con Aiden esposado y magullado, que Phillips publicó en abril de 2022, provocó indignación.

Aiden, que vivía en Ucrania, estaba casado con un ucraniano y sirvió como infante de marina ucraniano, fue calificado de mercenario por Phillips y le preguntó por qué debería escapar de la pena de muerte.

Los parlamentarios lo denunciaron en ese momento como una “violación flagrante” de la Convención de Ginebra, que prohíbe filmaciones diseñadas para “humillar” a los prisioneros de guerra.

Esto llevó a comparaciones con el simpatizante nazi británico William Joyce, más conocido como Lord Haw-Haw, quien transmitió propaganda alemana por radio durante la Segunda Guerra Mundial.

﻿Filmar a un prisionero de guerra que no puede dar su consentimiento libremente es una violación de la Convención de Ginebra

El ex prisionero de guerra británico Shaun Pinner

El Sol también puede revelar que la investigación del Met se extendió a través del Atlántico.

El ex veterano del ejército estadounidense Alex Drueke, de 43 años, retenido por tropas rusas durante más de tres meses en 2022, dijo que policías antiterroristas del Met llegaron a Alabama para interrogarlo en la primavera de 2023.

Hablando desde su casa en Tuscaloosa, el veterano de la guerra de Irak dijo a The Sun: “Dos oficiales de Scotland Yard volaron unos meses después de mi liberación y me preguntaron sobre Phillips.

“Querían saber qué aspecto tenía, qué tipo de cosas me preguntó, si había guardias presentes durante la entrevista y si estaba al tanto de mis circunstancias”.

El ex sargento Drueke, que fue liberado como parte de un intercambio de prisioneros en septiembre de 2022, dice que Phillips filmó la entrevista.

Phillips, un ex bloguero que nació en Dundee y creció en Nottinghamshire, niega haberlo conocido.

Si es acusado, se convertirá en el primer ciudadano británico en enfrentar un juicio por crímenes de guerra desde que Rusia invadió Ucrania en febrero de 2022.

El ex prisionero de guerra británico Shaun Pinner, de 52 años, condenado a muerte por Rusia pero luego liberado como parte de un intercambio de prisioneros, dijo que Phillips violó la Convención de Ginebra.

Y añadió: “Su interrogatorio a Aiden Aslin (esposado, visiblemente maltratado y sometido a una paliza verbal de aficionado) sigue siendo uno de los ejemplos más claros. No estaba documentando. Estaba participando. No eran entrevistas.

“Eran interrogatorios realizados en entornos de cautiverio, con prisioneros aislados, amenazados, hambrientos, golpeados o aún recuperándose de la tortura. Filmar a un prisionero de guerra que no puede dar su consentimiento libremente, cuya vida depende de apaciguar a sus captores, ya es una violación”.

El único británico procesado por crímenes de guerra es el ex sargento de la Marina Real Alexander Blackman, que fue encarcelado en 2013 por matar a un combatiente talibán herido en Afganistán.

Más tarde fue puesto en libertad después de que su condena por asesinato se redujera a homicidio involuntario.

Anoche, un portavoz de la Policía Antiterrorista dijo: “Podemos confirmar que oficiales del Equipo de Crímenes de Guerra de la Policía Antiterrorista (CTP) están llevando a cabo una investigación sobre las acusaciones contra un ciudadano del Reino Unido que presuntamente ha cometido crímenes de guerra en el actual conflicto entre Ucrania y Rusia.

“El asunto se remitió al Equipo de Crímenes de Guerra en marzo de 2022 y, después de que se evaluara inicialmente según las directrices establecidas conjuntamente por la policía y la Fiscalía de la Corona, se abrió una investigación. La investigación sigue en curso y los agentes continúan en contacto con colegas de la CPS como parte de esto”.

No se han realizado arrestos y nadie ha sido entrevistado bajo precaución, confirmaron.

Soy una persona británica patriótica que ama a mi país y espero volver en el futuro.

Phillips

Agregaron: “Dada la naturaleza de las acusaciones, hemos estado en contacto con varios socios internacionales”.

Phillips, a quien se le ha concedido asilo político en Rusia, afirmó anoche que es inocente.

Dijo: “En más de tres años y medio de esta ‘investigación’, la Policía Metropolitana no se ha puesto en contacto conmigo ni una sola vez. Si alguna vez fuera acusado formalmente o acusado de una violación del derecho internacional, por supuesto, con la conciencia sana y tranquila y con absoluta honestidad, cooperaría plenamente y me defendería plenamente”.

Añadió sobre Aiden: “Entiendo que tiene algunos problemas con la forma en que lo trataron en cautiverio; bueno, ¿a dónde pensaba que iba a llegar, Center Parcs? En cuanto a mi trabajo, mantengo todo lo que he hecho.

“Soy un británico patriótico que ama a mi país y espero volver en el futuro”.

Alimentando su ego con burlas de PoW Por Aidan Aslin Han pasado TRES años y siete meses desde la última vez que vi a Graham Phillips. Estaba exhausta, indefensa y desgastada después de haber sido torturada y muerta de hambre. Una puñalada en mi espalda, infligida por un guardia ruso que estaba cerca, todavía lloraba. Sin embargo, Phillips aprovechó el momento para alimentar su propio ego, burlándose y degradándome como un “mercenario”. Sabía muy bien que yo era un militar ucraniano protegido por el derecho internacional. Mientras el mundo observaba, en una entrevista en vídeo que duró 44 minutos, decidió dejar eso de lado para servir a sus propios motivos y los del Estado ruso. En un momento se reencontró con un viejo amigo, el mismo hombre que me había apuñalado y golpeado hasta dejarme inconsciente. Si hubiera sido periodista, como le gusta llamarse, habría sabido que yo no era un mercenario. Pero ese nunca fue el punto para él. Ya había investigado a Phillips antes de que comenzara la guerra y sabía exactamente qué tipo de personaje era. Aun así, imagina cómo me sentí en esa habitación cuando escuché que hablaban ruso con el acento más marcado de Nottinghamshire. De todos los propagandistas que operaban allí, él era la última persona a la que quería ver. Todavía me afecta el tiempo que pasé en cautiverio, pero eso no me ha impedido hablar abiertamente sobre los crímenes de guerra cometidos en este conflicto. En ese sentido, quiero ofrecerle al señor Phillips un agradecimiento personal por haber sido tan tonto no sólo como para dejar constancia de lo que hizo, sino también para alardear de ello públicamente. Sospecho que nunca imaginó que yo sobreviviría, sería liberado y me convertiría en uno de los muchos testigos de cómo trataba a los prisioneros de guerra.