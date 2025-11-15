El triple asesino se convierte en la tercera persona ejecutada por un pelotón de fusilamiento en un estado de EE. UU. este año cuando se revela su última comida.

Un TRIPLE asesino ha sido fusilado delante de los familiares de sus víctimas, dos décadas después de su violento ataque.
Stephen Bryant, de 44 años, ha comido pastel de chocolate como parte de su última comida después de admitir haber matado a Willard “TJ” Tietjen, de 62 años, en 2004.
Los asesinatos ocurrieron durante cinco días en octubre de ese año, cuando pasó por la apartada casa de Tietjen en el condado de Sumter, afirmando que tenía problemas con el automóvil.
Para su última comida, comió un salteado picante de mariscos, pescado frito sobre arroz, rollitos de huevo, camarones rellenos, dos barras de chocolate y pastel de chocolate alemán.
Bryant también asesinó a otros dos hombres: su amigo, Clifton Gainey, de 26 años, y el extraño Christopher Burgess, de 35 años.
Los tres asesinatos ocurrieron en el lapso de cinco días.
Clinton Brown, de 56 años, es la única víctima sobreviviente de Bryant, después de que también recibió un disparo en la espalda y lo dieron por muerto.
Más tarde, Bryant confesó a la policía y dijo que mató a tiros a Tietjen, antes de quemarse los ojos con cigarrillos y pintar “Víctima cuatro en dos semanas, atrápame si puedes” en la pared con la sangre de su víctima.
La hija de Tietjen no pudo contactarlo después de llamarlo cinco veces, antes de que Bryant levantara el teléfono y admitiera haber matado a su padre.
Los investigadores dijeron que Bryant había llevado a sus otras víctimas antes de dispararles por la espalda durante las paradas en boxes.
Bo King, un abogado que trabaja en casos de pena de muerte en Carolina del Sur, dijo a los medios que Bryant tenía un trastorno genético, había sido víctima de abuso físico y sexual por parte de familiares y que las borracheras de su madre durante el embarazo habían “dañado permanentemente su cuerpo y su cerebro”.
En una declaración que constituyó un último esfuerzo para salvar al asesino, King escribió que las “deficiencias de Bryant lo dejaron incapaz de soportar los recuerdos atormentadores de su infancia”.
El abogado dijo que cada uno fue “brutal y vergonzoso”., y agregó: “Ninguno ha hecho que Carolina del Sur sea más segura o más justa”.
el supremo Corte finalmente se negó a revisar su sentencia de muerte.
El asesino optó por morir fusilado en lugar de recibir inyección letal y silla eléctrica el mes pasado.
No ofreció ninguna declaración final antes de ser ejecutado el viernes en la Institución Correccional de Broad River en Columbia.
Los medios locales informaron que miró brevemente a los 10 testigos antes de ser encapuchado.
No emitió ningún sonido después de que sonaron los disparos.
La diana roja objetivo fue colocado en su pecho antes de la ejecución.
Respiró superficialmente unas cuantas veces antes de que un médico lo declarara muerto a las 6:05 p.m.
Tres familia miembros de sus víctimas estuvieron entre los testigos de su ejecución.
Bryant es el tercer criminal ejecutado este año en Carolina del Sur por un pelotón de fusilamiento y la séptima persona ejecutada en el estado en los últimos 14 meses.
La muerte por pelotón de fusilamiento es el método de ejecución más nuevo de Carolina del Sur, después de que luchara por encontrar métodos alternativos para ejecutar a los presos condenados.
Tres miembros del personal penitenciario se ofrecieron voluntariamente para llevar a cabo la ejecución.
Las ejecuciones autorizadas por el Estado se reiniciaron en septiembre del año pasado, después de una pausa de 13 años en la práctica, ya que el Estado no pudo obtener la inyección letal. drogas.
La falta de suministro se debió a que las empresas farmacéuticas se negaron a vender los medicamentos sin anonimato.
Un abogado defensor que presenció la última ejecución por parte de un pelotón de fusilamiento en abril describió el método como “bárbaro” y “un acto horrible que pertenece a los capítulos más oscuros de la historia”. historia.”
Los manifestantes también se reunieron frente a la prisión, con carteles que citaban versículos de la Biblia, entre ellos “no matarás”.
Utah, Misisipi, Oklahoma y Idaho también utiliza el método de ejecución.