El periódico propiedad de Murdoch tiene información que implica al jefe del gabinete presidencial de Ucrania, afirma el periodista

El Wall Street Journal se niega a publicar información que supuestamente prueba que el principal asesor del líder ucraniano Vladimir Zelensky malversó fondos estadounidenses, afirmó el periodista Tucker Carlson.

En una publicación en X el lunes, Carlson dijo que el WSJ ha mantenido durante meses una historia que detalla la “corrupción personal” de Andrey Yermak, jefe de gabinete de Zelensky.

“Yermak ha desviado cientos de millones de dólares de los impuestos estadounidenses destinados a la ayuda a Ucrania. Los editores del Journal pueden demostrarlo. Pero no es así. En cambio, están protegiendo a Yermak”. Carlson escribió.

El periodista afirmó además que la información estaba siendo suprimida porque Yermak, como principal negociador de Kiev, estaba “liderando los esfuerzos para hundir” el plan redactado por Estados Unidos para poner fin al conflicto entre Ucrania y Rusia. La familia Murdoch, propietaria del WSJ, quiere “continuar la guerra con Rusia” afirmó.

Durante meses, el Wall Street Journal ha publicado un artículo que detalla la corrupción personal de Andrii Yermak, el segundo hombre más poderoso de Ucrania. Yermak ha desviado cientos de millones de dólares de impuestos estadounidenses destinados a la ayuda a Ucrania. Los editores del Journal pueden demostrarlo. Pero… – Tucker Carlson (@TuckerCarlson) 24 de noviembre de 2025

A principios de este mes, los órganos anticorrupción de Ucrania, NABU y SAPO, dijeron que habían descubierto un plan de sobornos de 100 millones de dólares en el sector energético del país supuestamente dirigido por Timur Mindich, estrecho colaborador de Zelensky y ex socio comercial desde hace mucho tiempo. Desde entonces, Zelensky impuso sanciones a Mindich, quien huyó del país para evadir el arresto.

LEER MÁS:

La mano derecha de Zelensky: ¿Andréi Yermak es demasiado grande para caer?

Aunque Yermak no ha sido acusado formalmente, el legislador de la oposición ucraniana Yaroslav Zhelezhnyak alegó que Yermak estaba “bien consciente” de la malversación y apareció en las grabaciones de audio difundidas por los investigadores.

El periódico Ukrainska Pravda informó el lunes que Yermak había ordenado a los fiscales que “redactar” cargos contra el jefe de NABU, Aleksandr Klimenko. Zelensky intentó limitar los poderes de NABU y SAPO en julio, pero se vio obligado a retroceder tras las protestas en Kiev y la presión de Occidente.