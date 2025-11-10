El zoológico amenaza con matar 5 leones más después de YA sacrificar 2 a menos que se salve el parque y la fecha límite haya pasado

Un zoológico ha amenazado con matar cinco leones más después de sacrificar a dos a menos que se salve el parque de vida silvestre. en medio de continuos problemas financieros.

El Santuario de Vida Silvestre Kamo en Nueva Zelanda emitió un duro ultimátum, diciendo que se verá obligado a sacrificar a los leones restantes si el parque no se compra pronto.

El personal del zoológico dijo que se vieron obligados a matar dos leones la semana pasada debido a su edad.

Dijeron que los grandes felinos sufrían “graves salud condiciones” que eran “no tratables” y “deterioradas”, Cosas noticias informes.

La operadora de las instalaciones, Janette Vallance, lo calificó como una “decisión difícil” y dijo que “no quedaban opciones reales”.

En ese comunicado, dijo que todos los animales tenían entre 18 y 21 años.

El parque natural lleva dos décadas buscando un nuevo comprador en medio de dificultades financieras y está a la venta desde agosto.

Sin embargo, los cinco leones restantes aún podrían salvarse, en lo que Vallance describe como un “rayo de esperanza”.

En una nueva publicación de Facebook el jueves, Vallance dijo que “algunas personas” habían expresado interés en comprar las instalaciones y “seguir cuidando a los leones”.

“Si bien el plazo es corto y la situación sigue siendo incierta, estamos haciendo todo lo posible para explorar esta posibilidad y mantener viva la esperanza”.

El zoológico se hizo popular después de que se produjera un programa de telerrealidad protagonizado por su fundador, Craig Busch.

Pero en 2009, el parque fue noticia internacional después de que un raro tigre blanco matara a golpes a un cuidador del zoológico frente a turistas horrorizados.

El santuario de vida silvestre fue declarado culpable de no contar con las medidas de salud y seguridad adecuadas para evitar la muerte del cuidador.

El propietario actual, Bolton Equities, tomó posesión del santuario en 2014, poco después de que el parque se cerrara al público, después de que no cumpliera con los requisitos para recintos para animales.

Permaneció cerrado durante siete años antes de reabrir finalmente en 2021.

Pero el último clavo en el ataúd llegó en 2023, cuando fue puesto en liquidación involuntaria.

Viene después de un parque marino en Canadá emitió un severo ultimátum diciendo que se verá obligado a sacrificar a todas sus ballenas si no reciben ayuda para realojarlas.

Según los informes, los propietarios advirtieron que ya no podían permitirse pagar su alimentación ni su cuidado.

En un alegato de última hora también intentaron enviar a las belugas a Porcelana donde podrían ser atendidos.

Pero la ministra de Pesca del país canadiense, Joanne Thompson, negó la solicitud de permiso para exportar las belugas.

Dijo que esto sólo provocaría una “mayor explotación” de los animales, ya que probablemente los obligarían a vivir en “tanques para entretenimiento”.

Esto llevó al parque a imponer una fecha límite al gobierno para otorgar el permiso o enviarlo. dinero para apoyar a las ballenas.

El parque ha sido criticado en el pasado por cómo alberga a los animales acuáticos.

Una orca y 19 ballenas beluga han muerto en Marineland desde 2019, según la agencia de noticias The Canadian Press.

El parque también tuvo que cerrar debido a la disminución de la asistencia, ya que muchos boicotearon los parques de vida marina.

También luchó por sobrevivir debido a una nueva ley impuesta en 2019.