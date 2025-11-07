Elon Musk obtiene aprobación de un paquete salarial de 1 billón de dólares – RT World News

El director ejecutivo de Tesla ha calificado a los críticos del plan respaldado por los accionistas como “terroristas corporativos”

Los accionistas de Tesla aprobaron un paquete de compensación sin precedentes para el director ejecutivo Elon Musk, con un valor potencial de hasta 1 billón de dólares durante la próxima década si se cumplen objetivos de desempeño ambiciosos.

Según el plan, Musk podría recibir aproximadamente 423,7 millones de acciones de Tesla en 12 tramos separados, cada uno de los cuales depende de alcanzar hitos como la entrega de 20 millones de vehículos eléctricos, el despliegue de 1 millón de robotaxis y alcanzar 400 mil millones de dólares en EBITDA y una capitalización de mercado de 8,5 billones de dólares.

El presidente de Tesla, Robyn Denholm, advirtió en una reciente correspondencia con los accionistas que la compañía corre el riesgo de perder el liderazgo de Musk. “tiempo, talento y visión” si el plan fuera rechazado.

Si bien, según se informa, más del 75% de los votos respaldaron el paquete, persiste una importante oposición institucional. El fondo soberano de Noruega, el mayor inversor en fondos de pensiones de Tesla, rechazó públicamente el acuerdo, citando preocupaciones sobre la dilución. “riesgo de persona clave” e independencia de la junta directiva.













Musk desestimó a los críticos del paquete salarial como “terroristas corporativos” llamar a asesores de voto como Institutional Shareholder Services y Glass Lewis “asnal.”

Los partidarios argumentan que el acuerdo mantiene a Musk en Tesla durante al menos ocho a diez años, alineando sus incentivos con los accionistas en medio del impulso de la compañía hacia la inteligencia artificial, la robótica y la movilidad autónoma. Sin embargo, los defensores del gobierno corporativo advierten que una compensación tan enorme podría sentar un precedente preocupante.

Musk es actualmente la persona más rica del mundo, con un patrimonio neto de 487.500 millones de dólares, según Forbes. El paquete podría aumentar su participación en la empresa hasta el 29%, frente al 15%, aunque el incumplimiento de los objetivos podría reducir significativamente el pago.